Homematic IP: Neuer Wired-Bewegungsmelder vorgestellt

Die Firma eQ-3 hat ihr Smart-Home-System Homematic IP um eine kabelgebundene Version ihres Bewegungsmelders mit Schaltaktor für den Außenbereich erweitert. Das neue Modell bietet die gleichen Funktionen wie die bereits bekannte Funkvariante, jedoch in einer kabelgebundenen Version für eine zuverlässige Bewegungserkennung.

Der Bewegungsmelder verfügt über drei getrennte Erfassungszonen mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern. Zusätzlich ermöglicht der integrierte Schaltaktor die direkte Steuerung der Außenbeleuchtung oder anderer Homematic IP Geräte. Durch seine wetterfeste Bauweise (IP44) ist er speziell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert. Ein Dämmerungssensor sorgt zudem für eine automatische Anpassung der Beleuchtung an die Umgebungshelligkeit.

Die Leuchte ist ab sofort in den Farben Weiß und Anthrazit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,95 Euro für die weiße und 124,95 Euro für die anthrazitfarbene Variante.

