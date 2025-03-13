Smart Home

Homematic IP: Neuer Wired-Bewegungsmelder vorgestellt

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
250313

Die Firma eQ-3 hat ihr Smart-Home-System Homematic IP um eine kabelgebundene Version ihres Bewegungsmelders mit Schaltaktor für den Außenbereich erweitert. Das neue Modell bietet die gleichen Funktionen wie die bereits bekannte Funkvariante, jedoch in einer kabelgebundenen Version für eine zuverlässige Bewegungserkennung.

Der Bewegungsmelder verfügt über drei getrennte Erfassungszonen mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern. Zusätzlich ermöglicht der integrierte Schaltaktor die direkte Steuerung der Außenbeleuchtung oder anderer Homematic IP Geräte. Durch seine wetterfeste Bauweise (IP44) ist er speziell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert. Ein Dämmerungssensor sorgt zudem für eine automatische Anpassung der Beleuchtung an die Umgebungshelligkeit.

Die Leuchte ist ab sofort in den Farben Weiß und Anthrazit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,95 Euro für die weiße und 124,95 Euro für die anthrazitfarbene Variante.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. bit ☀️
    sagt am

    120 Euro für einen Bewegungsmelder. wow…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Homematic IP: Neuer Wired-Bewegungsmelder vorgestellt
Weitere Neuigkeiten
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
in Smart Home
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update
Cupra zeigt den neuen Innenraum der Zukunft
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones