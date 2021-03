Homematic IP präsentiert smartes Türschloss

Homematic IP hat ein smartes Türschloss für knapp 150 Euro präsentiert. Mit dem neuen Türschlossantrieb können Haustüren per Smartphone geöffnet und verriegelt werden.

Mit dem Homematic IP Türschlossantrieb können Hausbesitzer und Mieter auf das Mitführen eines Schlüssels verzichten. Ein Griff zum Smartphone genügt, um die Tür zu verriegeln, zu entriegeln oder zu öffnen – auch aus der Ferne per Cloud.

-->

Ein manuelles Entriegeln und Schließen ist am Drehrad möglich, wodurch die Tür auch in einer Notsituation passiert werden kann. Die Tür lässt sich auch weiterhin mit einem herkömmlichen Schlüssel öffnen und verriegeln. Für die Montage muss der Schließzylinder an der Türinnenseite 8-15 mm überstehen.

Eine Ergänzung zum Türschlossantrieb ist die ebenfalls neue Homematic IP „Schlüsselbundfernbedienung – Zutritt“. Mit ihr kann die Tür auch ohne Smartphone per Knopfdruck geöffnet werden.

Zutrittsberechtigungen können in der Homematic IP App vergeben werden, und das dauerhaft oder nur für bestimmte Zeiten. In der App lässt sich darüber hinaus festlegen, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Tür automatisch abgeschlossen wird.

Die Montage des elektronischen Türschlossantriebs erfolgt ohne Bohren oder Schrauben. Von außen ist der Türschlossantrieb nicht sichtbar. Das Gerät wird auf der Innenseite der Tür auf den vorhandenen Zylinder aufgesetzt und kann bei Bedarf rückstandslos entfernt werden. Die Sicherheit des Schlosszylinders wird durch den Türschlossantrieb nicht angetastet.

Der Türschlossantrieb wird per Homematic IP Access Point mit der gebührenfreien Homematic IP Cloud und mit allen weiteren Homematic IP Geräten verbunden. Im neuen Homematic IP Starter Set Zutritt ist neben dem Türschlossantrieb und der Schlüsselbundfernbedienung daher auch ein Access Point enthalten.

Laut Pressemeldung gibt es noch kein Datum für den Marktstart. Amazon hat das smarte Türschloss aber bereits seit Tagen gelistet und in der Datenbank einen Preis von 149,95 Euro hinterlegt. Update: Laut ELV versandbereit in einer Woche.

Homematic IP Türschloss – Technische Daten

Versorgungsspannung 3x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Batterielebensdauer 1/2 Jahr (typ.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C

Abmessungen (B x H x T) 56 x 118 x 63 mm

Gewicht 328 g (inkl. Batterien)

Funk-Frequenzband 868,0-868,60 MHz / 869,4-869,65 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite 200 m

Lieferumfang: Homematic IP Türschlossantrieb, Montageplatte, Montagematerial und Batterien, Bedienungsanleitung

Homematic IP optimiert kindersicheres Heizkörperthermostat Das Heizkörperthermostat eTRV-C von Homematic IP bekommt einen Nachfolger. Der ist im Grunde baugleich, bietet aber eine längere Laufzeit. Das kompakte Heizkörperthermostat ragt nicht in den Raum hinein und ist vor Manipulationen geschützt. Der Hersteller eQ-3 denkt, es sei daher…18. März 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->