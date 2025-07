Homematic IP: TÜV zertifiziert automatischen hydraulischen Abgleich

Der TÜV Rheinland hat in einer unabhängigen Untersuchung bestätigt, dass die Heizkörperthermostate Homematic IP und der Fußbodenheizungsregler FALMOT-C12 in der Lage sind, einen automatischen hydraulischen Abgleich an nicht abgeglichenen Heizungsanlagen durchzuführen.

Diese Technologie sorgt für eine optimale Energieeffizienz und ein angenehmes Raumklima, da die Systeme den Durchfluss des Heizwassers dynamisch an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Dabei berücksichtigen die Geräte wechselnde Faktoren wie die aktuelle Raumtemperatur und das Nutzerverhalten, um eine Über- oder Unterversorgung der Heizkörper zu vermeiden.

TÜV bestätigt Gleichwertigkeit zu Verfahren A und B (VdZ)

Die TÜV-Zertifizierung bestätigt, dass dieses System in seiner Effizienz dem klassischen hydraulischen Abgleich nach den Verfahren A und B (VdZ) mindestens gleichwertig ist.

Grundsätzlich wird beim hydraulischen Abgleich zwischen zwei Verfahren unterschieden. Der hydraulische Abgleich nach Verfahren A ist ein einfaches Schätzverfahren. Verfahren B ist das genauere Verfahren, bei dem die Heizlast Raum-weise berechnet werden muss. (Siehe u. a. dieses PDF)

Auch das Fraunhofer IEE konnte bereits in den Jahren 2021 und 2022 in mehreren Messkampagnen nachweisen, dass die Homematic IP Heizkörperthermostate und Fußbodenheizungsregler automatisch einen dynamischen und adaptiven Abgleich am Heizkörper durchführen.

Für den Fachhandwerker bietet der automatische hydraulische Abgleich erhebliche Vorteile. Der Einbau von voreinstellbaren Ventilen kann ebenso entfallen wie die Rohrnetzberechnungen. Das spart Zeit und Kosten, was bei der Nachrüstung in bestehenden Gebäuden von Vorteil ist.

Homematic IP hatte erst kürzlich eine erneute Zertifizierung des VDE verkündet.

