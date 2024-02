Honda kündigt günstige Elektroautos an, aber es gibt einen Haken

Honda hat zum Start ins neue Jahr ein neues Image und eine neue Strategie für Elektroautos bestätigt und möchte nach dem gescheiterten Honda e noch nicht aufgeben. Es wird ein größeres Lineup und auch ein Sportwagen ist mit dabei.

Günstige Elektroautos von Honda kommen

Doch wie sieht es mit günstigen Elektroautos aus? Die kommen, so Shinji Aoyama von Honda im Gespräch mit Autocar. Es gibt aber einen Haken, denn es wird noch eine ganze Weile dauern. Honda rechnet erst gegen 2030 mit diesem Schritt.

Während sich die Konkurrenz also gerade aufwärmt und viele Marken für 2025 bereit sind, muss man bei Honda noch warten. Was auch daran liegt, dass das neue Lineup an Elektroautos erst 2026 startet und andere Modelle priorisiert werden.

Modelle wie ein elektrischer Honda Jazz oder Honda Civic könnten also kommen und Honda hat laut eigenen Angaben eine konkrete Strategie. Wichtig sei, dass vor allem die Akkukosten sinken, daher wird das bei Honda erst gegen 2030 klappen.

