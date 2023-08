Honor plant großes Smartphone-Event im September

Honor hat zwar erst vor wenigen Monaten das Magic Vs angekündigt, doch man wird direkt nachlegen und hat für den 1. September das Honor Magic V2 auf der IFA 2023 in Berlin dabei. Es soll die Antwort auf das Samsung Galaxy Z Fold 5 werden.

Das wird aber nicht alles sein, denn Honor plant weitere Produkte und ein großes Event unter dem Motto „Unfolding the Future of Technology, Lifestyle & Fashion“ in Deutschland. Womöglich werden wir dort auch das erste Flip-Smartphone sehen.

Dieser Schritt würde mich nicht wundern, denn das Samsung Galaxy Z Flip 4 war 2022 das meistverkaufte Foldable und das neue Samsung Galaxy Z Flip 5 soll das in diesem Jahr werden. Honor möchte da sicher auch ein Stück vom Kuchen haben.

Video: Samsung Galaxy Z Flip 5 im Test

