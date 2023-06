Honor wirbt mit starkem Wachstum und kündigt neue Smartphones an

Honor hat diese Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der man Zahlen von Counterpoint Research aufgreift, die von einem starken Wachstum sprechen. 400 Prozent ist Honor in Europa gewachsen und da Honor diese Zahlen selbst geteilt hat, dürften sie stimmen, da man ja selbst am besten weiß, wie stark man wächst.

Honor funktioniert auch ohne Huawei gut

Die Botschaft ist jedenfalls klar, denn Honor funktioniert auch ohne Huawei und man etabliert sich so langsam in den Märkten. Es kommen laut Honor auch immer mehr Netzbetreiber dazu, welche die Android-Smartphones von Honor aufnehmen.

Neben Europa ist übrigens Lateinamerika eine wichtige Region für Honor, dort ist das Wachstum derzeit am größten. Und man hat auch „den Nahen Osten als eine wichtige Wachstumsregion erkannt“. Daher legt Honor auch schon sehr bald nach.

Am 6. Juli wird man neue Smartphones zeigen, denn das Honor 90 und Honor 90 Pro stehen an. Diese beiden Smartphones wurden schon in China präsentiert und kommen jetzt global auf den Markt. Das Event dafür findet übrigens in Paris statt.

Was ich nur schade finde: Honor nennt immer wieder Counterpoint Research als Basis für gewisse Prognosen, aber verschweigt eigene Zahlen, die das auch mal etwas untermauern. Wie viele Smartphones hat man denn zum Beispiel im ersten Quartal verkauft? Solche Zahlen möchte Honor allerdings lieber nicht nennen.

