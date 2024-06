Humane: Das gescheiterte KI-Gadget wechselt wohl den Besitzer

Humane war eines der ersten KI-Gadgets in diesem Jahr und ist krachend in den Reviews gescheitert. Mittlerweile steht im Raum, dass man das Unternehmen und den Pin verkaufen möchte und ich wette, dass das von Anfang an das Ziel war.

Hype aufbauen, bekannte Namen (ehemalige Apple-Mitarbeiter) nutzen, etwas auf den Markt bringen, egal, ob es fertig ist, Exit. Laut The New York Times könne HP zuschlagen und es ist hier von etwa einer Milliarde Dollar für Humane die Rede.

Diese Summe machte schon vor ein paar Tagen die Runde, aber ich frage mich wirklich, was an Humane so viel Geld wert sein soll. Vielleicht hat man aber auch noch ein paar Dinge in Entwicklung, die wir nicht kennen und die besser laufen.

Es deutet sich jedenfalls an, dass Humane noch vor Jahresende den Besitzer wechselt und ich weiß nicht, was von der möglichen Milliarde Dollar am Ende für die Gründer übrig bleibt, aber dieser schnelle Exit dürfte sich dennoch für sie lohnen.

