Hyundai: Android Auto und Apple CarPlay werden endlich kabellos

Hyundai optimiert das Infotainmentsystem und das fängt mit dem neuen Kona (Elektro) an, denn Android Auto und Apple CarPlay sind jetzt endlich serienmäßig kabellos verfügbar. Beim Kona wird das mit einem Update verfügbar sein, der neue Hyundai Ioniq 5 N wird dann schon ab Werk mit dieser Neuerung ausgeliefert.

Wichtig ist das neue „Connected Car Navigation Cockpit“ (ccNC), so Hyundai, nur so kann man das nachreichen. Neben dieser Option, die ich sehr begrüße, gibt es noch eine Neuerung, denn man implementiert Amazon Music direkt in das OS.

Falls ihr also den Musikdienst von Amazon nutzt und mit Hyundai unterwegs seid, dann könnt ihr euch jetzt direkt über das Infotainmentsystem anmelden. Die App wird ebenfalls nach dem Update verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob diese beiden Funktionen auch für den älteren Ioniq 5 oder den noch frischen Ioniq 6 kommen.

Es gab im Sommer 2023 schon ein Gerücht, dass dieser Schritt ansteht, da hieß es auch, dass einige ältere Modelle dabei sind. Hyundai selbst macht dazu aber keine Angabe. Der neue Hyundai Ioniq 5 für 2024 wird das aber dann sicher können.

Lucid blickt auf Probleme mit Elektroautos Letztes Jahr waren die Elektroautos von Lucid bereits Ladenhüter und die Prognose für 2024 sieht nicht besser aus. Vor ein paar Jahren tönte man noch groß, dass für 2024 ca. […]22. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->