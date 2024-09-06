Hyundai bringt günstigere Version für Elektroautos

Mobilität

Hyundai hat in Südkorea, dem Heimatmarkt des Autoherstellers, eine neue Version für drei Elektroautos eingeführt, die sich „E-Value+“ nennt. Diese gibt es für den Hyundai Ioniq 5, den Hyundai Ioniq 6 und auch den elektrischen Hyundai Kona.

In dieser Version gibt es das bisher bekannte Basismodell mit dem gleichen Akku und der gleichen Leistung, aber Abstrichen bei der Ausstattung. Damit möchte man diese drei Elektroautos günstiger anbieten, wobei nicht bekannt ist, was fehlt.

Ziel sei aber, dass man durch die Reduktion von Ausstattung die Preise senkt und damit einen Kritikpunkt bei Elektroautos angeht. Diese können bei vergleichbarer Ausstattung mittlerweile mit Verbrennern (preislich) mithalten, aber es gibt oft nur gute und teure Versionen, da die Gewinnmarge bei diesen meist etwas besser ist.

Es ist noch unklar, ob ein Hyundai Ioniq 5 E-Value+ nach Deutschland kommt, aber früher oder später ist davon auszugehen, neue Versionen werden bei Hyundai oft in Südkorea eingeführt. Und das Plus am Ende wirft die Frage auf, ob langfristig noch eine Version darunter geplant ist. Da müssen wir uns aber noch etwas gedulden.

  1. Harry 👋
    sagt am

    Zitat: „ Diese können bei vergleichbarer Ausstattung mittlerweile mit Verbrennern (preislich) mithalten, aber […]“

    Könntest Du mir da ein paar Beispiele nennen? Ich sehe leider nix wirklich Bezahlbares weit und breit, bei dem es keinen Preisunterschied zwischen Verbrenner und E-Auto gibt. Trotz Photovoltaik ist mir der höhere Einstiegspreis zu hoch im Vergleich, um einzusteigen…Bin da gerne für Tipps, die preislich gleich sind, zu haben – Der Nissan Note kommt in die Jahre und soll so langsam ersetzt werden :-)

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Harry ⇡

      Was suchst du denn, ich gehe jetzt nicht alle Autos durch 😄

      Antworten
      1. Harald 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Mercedes EQS
        Benziner und Elektro haben den gleichen Preis 😱

        Antworten

