Hyundai bringt günstigere Version für Elektroautos

Hyundai hat in Südkorea, dem Heimatmarkt des Autoherstellers, eine neue Version für drei Elektroautos eingeführt, die sich „E-Value+“ nennt. Diese gibt es für den Hyundai Ioniq 5, den Hyundai Ioniq 6 und auch den elektrischen Hyundai Kona.

In dieser Version gibt es das bisher bekannte Basismodell mit dem gleichen Akku und der gleichen Leistung, aber Abstrichen bei der Ausstattung. Damit möchte man diese drei Elektroautos günstiger anbieten, wobei nicht bekannt ist, was fehlt.

Ziel sei aber, dass man durch die Reduktion von Ausstattung die Preise senkt und damit einen Kritikpunkt bei Elektroautos angeht. Diese können bei vergleichbarer Ausstattung mittlerweile mit Verbrennern (preislich) mithalten, aber es gibt oft nur gute und teure Versionen, da die Gewinnmarge bei diesen meist etwas besser ist.

Es ist noch unklar, ob ein Hyundai Ioniq 5 E-Value+ nach Deutschland kommt, aber früher oder später ist davon auszugehen, neue Versionen werden bei Hyundai oft in Südkorea eingeführt. Und das Plus am Ende wirft die Frage auf, ob langfristig noch eine Version darunter geplant ist. Da müssen wir uns aber noch etwas gedulden.