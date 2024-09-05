Verbrenner sind erlaubt: Volvo kippt das große Ziel für Elektroautos

Volvo gehört zwar zu den Marken, die bereits sehr erfolgreich mit Elektroautos sind und sich auch über Dinge wie CO₂-EU-Strafzahlungen keine Gedanken machen müssen, aber man hat jetzt dennoch ein ambitioniertes Ziel von 2021 gekippt.

Volvo plant Verbrenner nach 2030

Vor etwas mehr als drei Jahren gab Volvo an, dass man ab 2030 vollelektrisch unterwegs sein wird. Elektroautos werden die wichtigste Säule bleiben, aber jetzt peilt man nur einen „elektrifizierten“ Anteil von 90 bis 100 Prozent bis 2030 an.

Volvo gibt sich also nicht nur mit 90 Prozent zufrieden, man packt auch Plug-In-Hybride mit in diese Prognose. Ein konkretes Ziel für reine Elektroautos ab 2030 gibt es nicht mehr. Die restlichen 10 Prozent dürfen dann milde Hybride sein.

Ab 2025 soll der elektrifizierte Anteil bei 50 bis 60 Prozent liegen, aktuell sind es 48 Prozent. Die Elektroautos haben einen Anteil von 26 Prozent bei Volvo. Das ist also kein großes Verbrenner-Comeback bei Volvo, aber die Marke passt sich der aktuellen Entwicklung auf dem Markt an und wird die Verbrenner länger anbieten.

Volvo kritisiert in der Pressemitteilung übrigens auch die Regierungen dieser Welt, denn der Ausbau für die passende Infrastruktur sei nicht gut genug. Dies sei für Volvo ein Kernproblem, was man lösen muss. Volvo wird daher flexibel bleiben.