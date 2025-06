Hyundai Ioniq 4: Neues Elektroauto deutet sich an

Hyundai hat das Ioniq-Lineup nach dem 5er vor allem nach oben ausgebaut, doch langfristig plant man auch günstigere Elektroautos. Bei Kia hat man bereits einige gezeigt, welche eine günstigere Version der E-GMP (Elektro-Plattform) nutzen.

Bei Hyundai könnte man bald folgen und ein neuer Prototyp, den man bei ersten Testfahrten in kalten Regionen gezeigt hat, könnte der Anfang sein. InsideEVs geht davon aus, dass wir hier womöglich erstmals den neuen Hyundai Ioniq 4 sehen.

Es wäre möglich, dass es sich dabei um das Pendant zum Kia EV5 handelt, denn es ist davon auszugehen, dass sich Hyundai und Kia (wie bisher auch) die Kosten bei der Entwicklung teilen und ähnliche Modelle bei E-Autos auf den Markt bringen.

Ich glaube zwar nicht, dass in diesem Jahr schon der Marktstart von so einem (bei uns in Europa jedenfalls) Modell ansteht, aber ich gehe davon aus, dass Hyundai ab 2025 endlich (wie Kia seit einer Weile) über die günstigeren Elektroautos spricht.

