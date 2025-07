Hyundai Mobis entwickelt Airbags, die sich von unten nach oben entfalten

Hyundai Mobis hat die weltweit ersten Airbags speziell für Purpose Built Vehicles (PBVs) entwickelt. Diese neuen Sicherheitstechnologien sind speziell auf die Anforderungen von PBVs zugeschnitten, die zunehmend im Flottenbetrieb eingesetzt werden. Ein Purpose Built Vehicle ist ein speziell für einen bestimmten Zweck oder Einsatz entwickeltes Fahrzeug, das oft über einen geräumigen Innenraum und flexible Gestaltungsmöglichkeiten verfügt.

Hyundai Mobis stellte aktuell zwei Airbags vor: den „Türmontierten Vorhang-Airbag“, der sich von unten nach oben entfaltet, und den „Selbsttragenden Beifahrer-Airbag“, der die Aufprallkräfte ohne Unterstützung der Windschutzscheibe absorbiert. Beide Technologien sollen die Insassen bei einem Aufprall oder Überschlag besser schützen und erfüllen die hohen Sicherheitsstandards fortschrittlicher Märkte wie Nordamerika.

Der vertikal entfaltbare Vorhang-Airbag verhindert durch einen Drahtmechanismus das Herausschleudern der Insassen, was besonders in PBVs mit Schiebetüren von Vorteil ist. Der selbsttragende Beifahrerairbag schützt die Insassen auch bei einem großen Abstand zur Windschutzscheibe, was bei PBVs häufig der Fall ist.

