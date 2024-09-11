Unterhaltung

Ice Age 6 befindet sich in der Entwicklung

Ihr habt noch nicht genug von Ice Age und euch reichen die 5 Teile und Ableger nicht aus? Dann gibt es eine gute Nachricht, denn Ice Age 6 ist in Entwicklung.

Wir haben noch keine Details und wissen nicht, wann der neue Film kommt, aber da man so langsam öffentlich darüber spricht, würde ich 2025 oder spätestens 2026 damit rechnen. Bekannt wurde das, weil John Leguizamo, den viele als Faultier Sid kennen, es bestätigt hat. Das Studio (Blue Sky) wurde jedoch 2021 geschlossen.

Details zu Ice Age 6 stehen bisher noch aus, aber Disney scheint die Marke mit der Schließung des Studios nicht vergessen zu haben. Ich gehe jedoch davon aus, dass die beliebte Reihe mit einem neuen Studio auch einen neuen Anstrich bekommen wird.

  1. Julian II. ☀️
    sagt am

    Es gibt ICE Age 5 ? Gott bin ich in einem verrückten Zwischenalter…

    Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Bei Filmen sagt man Produktion, nicht Entwicklung… ^^

    Antworten

