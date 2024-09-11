PlayStation 5 Pro: Ein erster Eindruck und Kritik am hohen Preis

Die PlayStation 5 Pro ist offiziell und Sony hat gestern in 9 Minuten die Highlights der neuen Konsole genannt. Doch die Technik der PS5 Pro wird quasi gar nicht im Netz diskutiert, denn Sony nannte auch den Preis, was ich nicht erwartet habe.

Meine Vermutung war, dass man damit wartet, damit zunächst die Hardware im Fokus steht, aber seit gestern wird nur über die 800 Euro für eine Konsole ohne ein Laufwerk diskutiert. Die Videos von Sony werden abgestraft und jeder Beitrag in den sozialen Medien kritisiert. PlayStation-Nutzer finden den Preis viel zu teuer.

PlayStation 5 Pro: Ist die Konsole zu teuer?

Ist da so? Ich glaube nicht, dass Sony mit der PlayStation 5 einen Gewinn einfährt und schaut man sich mal andere Technik an, dann finde ich es nicht übertrieben. Ja, wir sind keine Konsolen in der Preisklasse gewohnt, aber ist es übertrieben?

Microsoft möchte 649,99 Euro für die Xbox Series X mit 2 TB, das ist aber die alte Technik und es gibt immer weniger Exklusivspiele. Da finde ich 150 Euro mehr für neue Technik und eine spannende neue Technologie (PSSR) ehrlich gesagt okay.

Ja, ich freue mich auch nicht darüber, dass wir jetzt bei 800 Euro für Konsolen ohne Laufwerk angekommen sind, aber das hier ist die Pro-Version und wenn man sich ein iPhone 16 Pro mit einer passablen Menge an Speicher kauft, dann kann man sich auch zwei PS5 Pro davon kaufen. Pro-Produkte sind meistens sehr teuer.

Sie haben aber eine ganz andere Zielgruppe und die normale PlayStation 5 liegt bei der Hälfte des Preises, diese sollte den meisten Nutzern ausreichen. Die PS5 Pro ist euch zu teuer? Okay, einfach nicht kaufen und mit der normalen PS5 Slim leben.

PlayStation 5 Pro: Eine schlechte Ankündigung

Meine Kritik wäre aber die Art der Ankündigung, denn Sony zeigte als erstes Spiel einen PS4-Titel und man zeigte zahlreiche Screenshots bei YouTube, die viele in HD auf dem Smartphone anschauen. Da erkennt man absolut keinen Unterschied.

Am Abend folgte noch ein exklusiver Eindruck von Cnet, der okay ist, aber es gibt für genau solche Konsolen bessere Quellen. Ich hätte Digital Foundry eine PS5 Pro gegeben und sie mal eine wirklich intensive Analyse der Grafik machen lassen.

Falls Sony von der PS5 Pro überzeugt ist, dann erfüllt man hier durchaus den Wunsch von vielen Spielern (wie mir), die nicht mehr zwischen Leistung und Grafik bei den Modi wählen und 4K mit guter Optik und vollen 60 fps haben wollen.

Doch Mark Cerny von Sony konnte das nicht gut vermitteln und Cnet kam hier auch an eigene Grenzen, was vielleicht auch an den Einschränkungen von Sony lag.

Ich persönlich bin weiterhin auf die PlayStation 5 Pro gespannt und ich bin auch die Zielgruppe, aber die gestrige Ankündigung war schlecht. Und es half auch nicht, dass man nur alte Spiele zeigte, ich hätte hier gerne einen neuen Titel gesehen, der das Potenzial ausreizt. Vielleicht sehen wir das auf der nächsten State of Play.

Vielleicht ist die PS5 Pro für viele überflüssig, vielleicht ist der Preis sehr teuer für einige Menschen, aber ich beschwere mich auch nicht über die Preise von AMG-Autos oder von einem Apple iPhone 16 Pro. Es sind die Highend-Produkte mit einer guten Gewinnmarge, welche neue Technologien für die Zukunft einführen sollen.

Ich wette, dass den meisten eine normale PS5 ausreicht und sie auf die PS6 in ein paar Jahren warten können. Für Sony ist eine Pro-Version aber dennoch wichtig, denn man hat verraten, dass damit vor allem neue Spieler zur PlayStation stoßen.

Falls ihr also zu denen gehört, die die PS5 nur für maximal 400 Euro im Angebot leisten wollen, dann seid ihr nicht die Zielgruppe der neuen Sony PlayStation 5 Pro.

