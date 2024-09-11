PlayStation 5 Pro: Ein erster Eindruck und Kritik am hohen Preis
Die PlayStation 5 Pro ist offiziell und Sony hat gestern in 9 Minuten die Highlights der neuen Konsole genannt. Doch die Technik der PS5 Pro wird quasi gar nicht im Netz diskutiert, denn Sony nannte auch den Preis, was ich nicht erwartet habe.
Meine Vermutung war, dass man damit wartet, damit zunächst die Hardware im Fokus steht, aber seit gestern wird nur über die 800 Euro für eine Konsole ohne ein Laufwerk diskutiert. Die Videos von Sony werden abgestraft und jeder Beitrag in den sozialen Medien kritisiert. PlayStation-Nutzer finden den Preis viel zu teuer.
PlayStation 5 Pro: Ist die Konsole zu teuer?
Ist da so? Ich glaube nicht, dass Sony mit der PlayStation 5 einen Gewinn einfährt und schaut man sich mal andere Technik an, dann finde ich es nicht übertrieben. Ja, wir sind keine Konsolen in der Preisklasse gewohnt, aber ist es übertrieben?
Microsoft möchte 649,99 Euro für die Xbox Series X mit 2 TB, das ist aber die alte Technik und es gibt immer weniger Exklusivspiele. Da finde ich 150 Euro mehr für neue Technik und eine spannende neue Technologie (PSSR) ehrlich gesagt okay.
Ja, ich freue mich auch nicht darüber, dass wir jetzt bei 800 Euro für Konsolen ohne Laufwerk angekommen sind, aber das hier ist die Pro-Version und wenn man sich ein iPhone 16 Pro mit einer passablen Menge an Speicher kauft, dann kann man sich auch zwei PS5 Pro davon kaufen. Pro-Produkte sind meistens sehr teuer.
Sie haben aber eine ganz andere Zielgruppe und die normale PlayStation 5 liegt bei der Hälfte des Preises, diese sollte den meisten Nutzern ausreichen. Die PS5 Pro ist euch zu teuer? Okay, einfach nicht kaufen und mit der normalen PS5 Slim leben.
PlayStation 5 Pro: Eine schlechte Ankündigung
Meine Kritik wäre aber die Art der Ankündigung, denn Sony zeigte als erstes Spiel einen PS4-Titel und man zeigte zahlreiche Screenshots bei YouTube, die viele in HD auf dem Smartphone anschauen. Da erkennt man absolut keinen Unterschied.
Am Abend folgte noch ein exklusiver Eindruck von Cnet, der okay ist, aber es gibt für genau solche Konsolen bessere Quellen. Ich hätte Digital Foundry eine PS5 Pro gegeben und sie mal eine wirklich intensive Analyse der Grafik machen lassen.
Falls Sony von der PS5 Pro überzeugt ist, dann erfüllt man hier durchaus den Wunsch von vielen Spielern (wie mir), die nicht mehr zwischen Leistung und Grafik bei den Modi wählen und 4K mit guter Optik und vollen 60 fps haben wollen.
Doch Mark Cerny von Sony konnte das nicht gut vermitteln und Cnet kam hier auch an eigene Grenzen, was vielleicht auch an den Einschränkungen von Sony lag.
Ich persönlich bin weiterhin auf die PlayStation 5 Pro gespannt und ich bin auch die Zielgruppe, aber die gestrige Ankündigung war schlecht. Und es half auch nicht, dass man nur alte Spiele zeigte, ich hätte hier gerne einen neuen Titel gesehen, der das Potenzial ausreizt. Vielleicht sehen wir das auf der nächsten State of Play.
Vielleicht ist die PS5 Pro für viele überflüssig, vielleicht ist der Preis sehr teuer für einige Menschen, aber ich beschwere mich auch nicht über die Preise von AMG-Autos oder von einem Apple iPhone 16 Pro. Es sind die Highend-Produkte mit einer guten Gewinnmarge, welche neue Technologien für die Zukunft einführen sollen.
Ich wette, dass den meisten eine normale PS5 ausreicht und sie auf die PS6 in ein paar Jahren warten können. Für Sony ist eine Pro-Version aber dennoch wichtig, denn man hat verraten, dass damit vor allem neue Spieler zur PlayStation stoßen.
Falls ihr also zu denen gehört, die die PS5 nur für maximal 400 Euro im Angebot leisten wollen, dann seid ihr nicht die Zielgruppe der neuen Sony PlayStation 5 Pro.
Neben den Preis würde ich mir eher die Sinnfrage der ganzen Aktion stellen. Werden Spiele wirklich besser, wenn man drölfmilliarden Polygone und tausende Partikeleffekte auf sie wirft? Nicht falsch verstehen, mehr Leistung kann auch zu Dingen führen die wir früher nicht möglich gehalten haben zu spielen, aber das habe ich schon bei der PS5 nicht gesehen. Nebenbei wird das noch mehr Ressourcen benötigen für die Entwicklung, wodurch noch weniger Spiele kommen und wir dann wieder bei der Frage sind, ob das Geld gerechtfertigt ist. Die Anzahl an exklusiven PS5 oder noch schlimmer Xbox Series X Spielen ist lächerlich niedrig.
Diese Frage kann man bei Technik immer stellen. Benötigt es die neuen E-Motoren von VW mit mehr Leistung? Ja, sie werden mit der Zeit günstiger und sind effizienter und neue Technik wandert immer „nach unten“. Der A17 Pro ist im iPhone 15 Pro unterfordert, ein A18 Pro wird das ebenso sein. Doch kommt diese Leistung irgendwann auf dem Massenmarkt an, wie dann ab 2025 in einem neuen iPhone SE, dann kommen vielleicht auch die Anwendungen.
In diesem Fall wird PSSR entscheidend sein. Sollte man mit weniger Aufwand wirklich bessere Spiele bekommen, wird das auch Entwickler entlasten.
Eine Sinnfrage darf man bei Technik aber heute nicht mehr wirklich stellen, das ist klar, denn in den meisten Feldern sind die Fortschritte marginal. Wenn wir aber aufhören, auch diese zu pushen, dann bleiben wir auf der Stelle stehen, denn irgendwie muss sich Technik ja weiterentwickeln und wir können nicht immer die ganz großen Schritte abwarten, diese werden von den kleinen Schritten finanziert.
Ja das mag sein, aber ich als Konsument der Spiele spielen möchte ist die Technik einfach egal. Ich suche Erfahrungen und die sind dem Bereich nicht nur Technik getrieben. Und Techniken wie PSSR oder DLSS gibt es doch auch schon seit einiger Zeit und trotzdem wird die Spieleentwicklung nicht wieder schneller.
Die PS5 hat laut Wikipedia gerade mal 21 exklusive Spiele (https://en.wikipedia.org/wiki/Category:PlayStation_5-only_games) während die Nintendo Switch nur in 2023 die selbe Anzahl an exklusiven Spielen erhalten hat (https://www.ntower.de/blog/artikel/4684-exclusive-switch-games-2017-2023/). Ich sehe da bei der Switch den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mir mehr Spiele gefallen höher ist, weil einfach mehr Spiele da sind.
Die Technik bringt mir ja nichts, wenn es keine Auswahl an Spielen gibt. Analog deiner VW-Analogie: Wenn der Elektromotor leistungsstärker ist, aber der Grip der Reifen das nicht auf die Straße bekommt, dann hat mir das nicht viel gebracht.
Richtig, aber Spiele sind super subjektiv. Mir sagen Titel wie TLOU, GOW oder das neue Astro Bot eben zu, Sony legt oft einen Fokus auf hochwertige Singleplayer-Spiele mit guter Story und Grafik und das spricht mich an. Ich mag auch Nintendo, keine Frage, bin großer Zelda-Fan, aber die ganzen Mario Partys und Kirbys sind dann am Ende nur ganz nett. Wobei ich das Problem nicht habe, da ich PS5 und Switch nutze :D
Doch das war ja auch gar nicht mein Punkt, es geht ja um die Frage, ob es diese Technik benötigt. Nintendo muss zum Beispiel diesen Output an Spielen liefern, denn sonst verkaufen sie ihre Hardware nicht, da die „normalen“ Spiele wie ein Assassin’s Creed oder Call of Duty dort nicht verfügbar sind. Und für Plattformen, die das bieten und nah an einen PC herankommen wollen, ist Fortschritt eben wichtig. Ein BM Wukong wird zum Beispiel (vermutlich) auch nicht auf einer Switch 2 laufen, aber es läuft schon jetzt gut auf einer PS5 und falls die Entwickler die Energie haben, könnte es auf einer PS5 Pro noch besser laufen. Genau darum geht es, man hebt den Standard immer Stück für Stück an. Und die Technik einer PS5 Pro wird, vermutlich sogar noch weiter optimiert mit einer neuen CPU, in ein paar Jahren wieder günstiger in einer PS6 stecken, bevor dann eine PS6 Pro diesen Standard wieder anhebt.
Wie auch die Technik von iPhone Pro ein Jahr später (oder auch zwei oder mehr Jahre) in das normale iPhone wandert.
Zum VW-Beispiel: Darum ging es nicht, es geht darum, dass dieser bessere E-Motor auch irgendwann gut für den Massenmarkt ist, denn die Leistung bietet ein Einsteigerauto nicht, aber es profitiert davon, dass der Motor auch effizienter ist. So gibt es mehr Reichweite, die teure Modelle vorher querfinanziert haben.
kein Hass oder so aber mal ehrlich..
hältst du es wirklich für so klug den Leuten die dich finanzieren unterschwellig vorzuwerfen dass sie sich etwas nicht leisten können und du aber schon? (eben nur dank Ihnen). also so kommt es zumindest rüber wenn man sich deine Rechtfertigung des Preises für das bisschen Verbesserung anschaut.
Auf gar keinen Fall, das richtet sich an alle mit der pauschalen Aussage, dass sie „zu teuer“ sei. Ich wollte damit ausdrücken, dass man das nicht einfach so sagen kann. Schaue mir die Zeile nochmal an, sollte nicht so rüberkommen.
Nicht falsch verstehen, aber für mich kam das auch so rüber.
Ich hoffe, dass der angepasste Text besser ist?
ja so liest sich das schon sehr viel besser 👍
wollt nur sagen danke dass du dir Kritik auch zu Herzen nimmst und darauf eingehst 👍
„ Da finde ich 150 Euro mehr für neue Technik und eine spannende neue Technologie (PSSR) ehrlich gesagt okay.“
Eher 300€ mehr, da Laufwerk und Stand zusammen 150€ kosten und die Xbox nunmal von selber steht mit Laufwerk. Daneben finde ich die Xbox auch zu teuer für 650€. Aber eine Pro Version mit 1TB Speicher und ohne EU Tax (denn nach Wechselkurs inkl. Steuern wären es eher 750€ gewesen), dann wären 699€ drin gewesen was ok gewesen wäre finde ich. Aber 799€ ist einfach zu viel.
Ich sehe es anders als du. Eine Konsole darf einfach nicht so teuer sein. Wenn du 4k haben willst, mit hohen FPS so ist ein PC für dich das richtige. Du bist vermutlich allgemein viel Aktiv am Computer, weshalb es gerade für dich passend ist. Meines Erachtens totaler quatsch für jemanden wie dich, eine Konsole zu kaufen. Der Computer ist dein Arbeitsgerät und könnte auch deine Spielstation sein. Alles kann super via Netzwerk gestreamt werden und du kannst auf jedem Fernseher spielen. Verkabeln kann heute kein Argument mehr sein.
Geht das per Netzwerk heutzutage wirklich zuverlässig und gut? Wenn ja, wirds bei mir auch keine PS6 mehr in Zukunft sondern einfach ein Gaming PC. Muss ja meine 4090/5090/etc sein.
Wenn du kein Multiplayer Zocker bist, sind Dienste wie GForce Now inzwischen sogar sehr gut nutzbar.
Habe mit dem Steam Deck und dem Legion Go via Netzwerk gezockt (Quelle mein Gaming Desktop) und habe im Single Player keinen delay bemerkt. Wenn man eventuell es ganz ganz ganz genau beobachten und vergleichen würde, gibt es sicherlich eine Verzögerung, die direkt am device nicht existiert, aber praktisch spürbar war für mich nichts. Bei Titeln wie CS2 sieht es anders aus. Da kommt es Millisekunden an und das spiele ich halt im Wettbewerb, da möchte ich keinen Input lag, wobei ich auch dies eine Zeitlang über GeForce Now gespielt habe. Da hatte ich nur wirklich Probleme, wenn ich gegen sehr gute Spieler gespielt habe (die habe ich natürlich auch am Desktop 😉). Als Casual Gamer ist via Netzwerk kein Problem.
aber er hat doch ein Apple Produkt..
Stimmt nicht, denn ich will gewisse Spiele nicht einige Jahre später auf dem PC spielen. Außerdem bin ich Mac-Nutzer, da ich deren Software nutze, da ist nicht viel mit Gaming 😂
Gewisse spiele erscheinen nie auf einer Konsole. Das Portfolio an Games ist für den PC wesentlich größer, als für Konsolen. Da wäre dies eher ein Punkt für einen gaming PC, als für eine Konsole 😉. Mir ist bewusst, dass es einzelne Titel gibt von Sony, die erst später für den PC erscheinen, aber andererseits gibt es viel mehr spiele, die nie für die Konsole erscheinen. Kein unnötiges Abo, um online spielen zu können ist ebenfalls ein Pluspunkt für den PC.
Mit Apple Hardware natürlich schwierig, da bin ich bei dir.
Ja, aber diese Spiele reizen mich selten bis nie. Oft sind das Shooter oder Strategiespiele, die man nur mit Maus spielen kann. Ich bin eben mit PlayStation und Nintendo aufgewachsen und mag deren Spiele und ich mag ein simples Setup am TV. Konsole an, gut ist. Ich will mir da auch keinen Rechner hinstellen und vorher zusammenbauen und schon gar nicht mit Windows in Berührung kommen :D
Inzwischen kannst du zum Großteil sehr gut mit Linux zocken. Es gibt da einige distros, welche auf das gaming spezialisiert sind. Solange es kein harten Anti Cheat gibt, funktionieren die Spiele überraschend gut mit Linux (siehe Steam Deck). Und zu Windows, kann man sich ebenfalls einmalig etwas einrichten, dass direkt die Spiele Bibliothek erscheint, wenn man angemeldet ist.
Habe selbst ein Steam Deck und ein Legion Go. Steam Deck mit dem angepassten Linux (SteamOS) und das Legion Go mit Windows. Viele loben immer das Steam OS für die gute Bedienung auf dem Handheld und ja die ist komfortabel, aber mit einem Handheld Zocke ich. Sprich Spiel starten und Spaß haben. Das geht mit den Legion Go in Verbindung mit Windows 11 nicht wesentlich schwieriger. Der Legion Go Launcher von Lenovo startet automatisch nach der Anmeldung und Spiel an. Zum zocken bevorzuge ich halt Windows, weil es immer eine Lösung gibt und erstklassige Mode, die leider die Konsolen nie sehen werden. Bin selbst mit Nintendo groß geworden (erste Konsole war die SNES)
Verstehe ich auch, ich hatte in meiner Jugend auch eine PC-Phase, in der ich nur das nutzen wollte. Mittlerweile aber nicht mehr. Ich will einfach nur eine Kiste, die ich anmache, die simpel ist, die gute und exklusive Spiele ab Tag 1 hat, und go :D
Deswegen auch GForce Now oder Shadow PC. Dann kannste auch am TV zocken und bist nicht so eingeschränkt.
Habe ich schon ausprobiert, bietet für mich nicht das native Erlebnis, welches ich haben möchte. Wenn es für einige okay ist, super, ich hole mir da lieber die beste Konsole und hake es ab.
totaler quatsch ist ja mal selbst totaler quatsch.
aber so spontan gedacht… er muss ja womöglich auch mal reisen, zu messen, vorstellungen, mit testwagen touren machen,.. was willste da mit nem gaming-pc der standort gebunden ist? den wird er wohl schlecht überall hin mitnehmen. und laptop und pc is auch nich viel sinnvoller, also notebook und konsole.
mal abgesehen davon, dass n gaming-pc a) um einiges teurer ist und b) ne konsole einfach läuft. steckste an, lädst die spiele fertig. kein steam hier, ubisoft da, treiber dort.
n konsole ist einfach bequem und gut.
seit gaming-pcs die 2000€ markte geknackt haben haben sie mich sowieso völlig verloren. und ich würde heute nicht mal 1000€ fürn PC ausgeben. um ehrlich zu sein nicht mal 500€. ich nutze meinen rechner zu haus vllt 1-3x im monat. kommen aber auch monate vor, wo er gänzlich aus bleibt. rest regelt smartphone, tablet und konsole. und für die arbeit reicht mir ein 12 jahre alter mac. der rennt und rennt und rennt.
für gelegenheitsdaddler hat der pc genau 0 argumente, wenn man auf preis/leistung zielt.
schön, wenn’s für dich passt, aber direkt als totalen quatsch abzutun.. is kontraproduktiv.
Um die Leistung einer ps5 pro zu haben, brauchst du nicht für einen gaming PC 2000€. Wenn du 2000€ für einen gaming PC im Angebot ausgibst, hast etwas wesentlich leistungsstärkers, als eine ps5 pro. Ich verwende meinen gaming Rechner via remote für rechenintensive Sachen, wenn ich viel Leistung brauche. Habe parallel dazu ein MacBook M1, mit welchem ich wie erwähnt via remote Zugriff von überall habe. Ein Desktop PC ersetzt kein Notebook, wenn man darauf angewiesen ist, aber es bedarf dann definitiv nicht mehr solch ein Leistungsstarkes Notebook (Ausnahmen bestätigen die Regel). Ich bleibe bei meiner Aussage, dass Konsolen für 800€ Quatsch sind, wenn es ein proprietäres OS gibt, wie es bei Sony der Fall ist. Du zahlst 800€ für eine reine Spielekonsole (ja streaming Ala Netflix geht auch, aber das kann der 20€ firetv Stick). Wenn du Mal Preis und Leistung bzw. Die Möglichkeiten einbeziehst gegenüber einem PC und einer 800€ Konsole, welche nur spielen kann, kriegst fürs Geld meines Erachtens weniger bei der Konsole, als bei einem teureren PC. Was du mit den Treibern erwähnst, war Mal so. Das ist inzwischen soweit alles automatisiert, da gibt es quasi keine Probleme mehr mit oder geschweige denn einen Aufwand. Ich weiß nicht, wann du sich zuletzt damit auseinandergesetzt hast, aber deine Erfahrungen spiegeln nicht meine wieder und ich bin Only PC Zocker (und Handheld)