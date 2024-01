Ich – Einfach unverbesserlich 4: Der erste Trailer für den neuen Film

Illumination zeigt im Sommer „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ im Kino, den man im Original als „Despicable Me 4“ kennt. Am Wochenende gab es den ersten Trailer zum neuen Blockbuster, der genau genommen am 3. Juli in den Kinos startet.

Der größte Film-Blockbuster für 2024?

Die Marke „Despicable Me“ gehört zu den erfolgreichsten der Welt, mit einem Umsatz von über 4,6 Milliarden Dollar ist sie sogar genau genommen auf Platz 15 der Weltrangliste zu finden und Teil 3 ist in den Top 50 der erfolgreichsten Filme.

Dieses Mal war die Pause zwischen den Filmen etwas länger, aber Illumination war auch sehr beschäftigt und brachte mit „Minions: The Rise of Gru“ einen Ableger der Reihe ins Kino. Übrigens auch sehr erfolgreich mit fast 1 Milliarde Dollar Umsatz.

Kurz: Ich gehe davon aus, dass „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ einer der, wenn nicht sogar der erfolgreichste Film des Jahres im Kino sein wird. Der Trailer sieht nach Standard-Entertainment aus, für mich daher eher ein Film für die Couch.

