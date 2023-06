IDnow führt automatisierte Betrugsbekämpfung ein

IDnow, ein Anbieter von Identitätsprüfungsplattformen in Europa, erweitert seine Plattform um automatisierte Funktionen zur Überprüfung der Echtheit von Dokumenten, zur Datenüberprüfung, zur Überprüfung finanzieller Risiken und zur Betrugsprävention.

Die automatisierte Dokumentenechtheitsprüfung basiert laut Unternehmen auf Videoanalyse und unterstützt Unternehmen bei der Bekämpfung von Betrug durch gefälschte Dokumente. Die vollautomatischen Know Your Customer (KYC) und Anti-Money-Laundering (AML) Services ermöglichen Compliance-Prüfungen in Echtzeit und bieten ein Alert Management und eine Audit History.

Die Plattformerweiterung umfasst auch Finanzrisikoprüfungen, die öffentliche Daten und Daten von Drittanbietern nutzen, um Glücksspielunternehmen bei der Einhaltung des Glücksspielgesetzes zu unterstützen. Mit den neuen Funktionen können Kunden Datenprüfungen und Identitätsnachweise an einem Ort verwalten und von einer proprietären Technologie zur Betrugsprävention profitieren, so IDnow.

