IKEA geht „nächsten Schritt“ bei Smart Home

IKEA überarbeitete vor zwei Jahren die App für Smart Home und den Hub, jetzt folgt laut IKEA „der nächste Schritt“ in diesem Bereich, denn der Test rund um den Smart Home-Standard Matter ist fertig. Ab heute sind laut IKEA alle neuen Produkte mit Matter kompatibel, wenn man sie mit dem Dirigera Hub von IKEA verbindet.

Der Hub von IKEA wird damit zur Matter Bridge und die Produkte von IKEA sind ab sofort mit anderen Anbietern kompatibel, die Matter unterstützen. Ich habe keine Produkte von IKEA hier, kann das also nicht selbst überprüfen, aber schaut doch einfach mal selbst nach, falls ihr Smart Home von IKEA und den Dirigera nutzt.