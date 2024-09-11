Smart Home

IKEA geht „nächsten Schritt“ bei Smart Home

Autor-Bild
Von
|
Ikea Dirigera Smart Home Header

IKEA überarbeitete vor zwei Jahren die App für Smart Home und den Hub, jetzt folgt laut IKEA „der nächste Schritt“ in diesem Bereich, denn der Test rund um den Smart Home-Standard Matter ist fertig. Ab heute sind laut IKEA alle neuen Produkte mit Matter kompatibel, wenn man sie mit dem Dirigera Hub von IKEA verbindet.

Der Hub von IKEA wird damit zur Matter Bridge und die Produkte von IKEA sind ab sofort mit anderen Anbietern kompatibel, die Matter unterstützen. Ich habe keine Produkte von IKEA hier, kann das also nicht selbst überprüfen, aber schaut doch einfach mal selbst nach, falls ihr Smart Home von IKEA und den Dirigera nutzt.

Wir bei IKEA haben immer daran geglaubt, dass das intelligente Zuhause einfach und für jeden zugänglich sein sollte. Wir verstehen, wie wichtig es für unsere Kunden ist, intelligente Produkte zu haben, die mühelos zusammenarbeiten. Mit der Einführung der Matter-Unterstützung auf DIRIGERA machen wir einen bedeutenden Schritt hin zu einem nahtlosen und interoperablen Smart Home-Erlebnis. Die Benutzer müssen sich keine Gedanken mehr über die Kompatibilität machen – alles wird einfach und effizient zusammenarbeiten.

Damir Smrkovic, IKEA of Sweden


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / IKEA geht „nächsten Schritt“ bei Smart Home
Weitere Neuigkeiten
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket wird teurer: Einigung auf 63 Euro
in Mobilität
Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste
in Audio
Auspuff Diesel Abgas
SPD-Politiker stellen EU-Verbrenner-Aus infrage
in Mobilität
Dhl Zusteller
Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
in Dienste
Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
in Mobilität
Bundeskartellamt gibt grünes Licht: China-Riese kauft MediaMarkt-Mutter
in Handel
Vw Id3 2023 Facelift Heck
ADAC-Test enthült Notlaufreserve von Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Vodafone startet die Samsung Deals
in Vodafone
Nur 200 km Reichweite: So spart Citroën beim neuen ë-C3
in Mobilität
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software