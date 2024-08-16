IKEA startet Bonusprogramm: Punkte sammeln und sparen

Die IKEA Family Mitgliedschaft bietet ab dem 4. September 2024 auch in Deutschland einen Treuebonus, der auf einem Punktesystem basiert.

Um den Treuebonus nutzen zu können, müssen Kunden sich bei Einkäufen und Aktionen als IKEA Family Mitglied ausweisen. Dies kann durch die Verwendung der IKEA Family Karte – entweder digital oder physisch – in den Einrichtungshäusern oder durch das Einloggen mit E-Mail und Passwort in das Online-Profil erfolgen.

Die Vorteile und der Treuebonus können sich im Laufe der Zeit ändern und sind abhängig von der Verfügbarkeit. Punkte für den Treuebonus werden durch Einkäufe und bestimmte Aktionen gesammelt. Pro fünf Euro Einkaufswert wird ein Punkt gutgeschrieben, ausgenommen beim Kauf von IKEA Geschenkkarten. Zum Start schenkt IKEA jedem User 10 Punkte.

Darüber hinaus gibt es Punkte für Aktionen wie das Einloggen in das Mitgliederprofil (einmal pro Monat), die erstmalige Mitgliedschaft, das Upgrade auf ein IKEA Family Profil, das Speichern eines neuen Merkzettels im Profil (einmal pro Woche) und die Teilnahme an registrierungspflichtigen IKEA Family Events (einmal pro Woche).

Treuepunkte über IKEA-Profil abrufbar

Die genaue Anzahl der Punkte, die für Einkäufe und Events gesammelt werden können, wird im Profil, auf der Website und in der IKEA App angezeigt. IKEA behält sich das Recht vor, die Punktevergabe für Einkäufe und Aktionen sowie die Bedingungen für das Sammeln von Punkten zu ändern.

Punkte sind nicht erstattungsfähig, nicht übertragbar und können nicht gegen Geld eingetauscht werden. Sie können nur gegen Treuecoupons eingelöst werden, die von IKEA Family angeboten werden. Die Gültigkeit der Punkte beträgt 24 Monate ab Gutschrift. Danach verfallen sie automatisch. Die Mitglieder werden jedoch rechtzeitig per E-Mail daran erinnert, die Punkte einzulösen.

Im IKEA Family Profil können jederzeit der aktuelle Punktestand und die verfügbaren Treueboni eingesehen werden, so schreibt es zumindest IKEA in den IKEA Family Teilnahmebedingungen. Aktuell sehe ich davon noch nichts im Profil. Das dürfte sich spätestens zum offiziellen Start am 4. September 2024 ändern.

