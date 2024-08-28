Fintech

IKEA und Adyen: Effizientere Zahlungen und Kundenbindung

Adyen, eine Finanztechnologieplattform, ist eine Partnerschaft mit dem schwedischen Möbelriesen IKEA eingegangen.

Die Zusammenarbeit soll es IKEA ermöglichen, seine stationären und digitalen Verkaufskanäle zu verbinden, um ein nahtloses Zahlungserlebnis und verbesserte Kundenbindungsprogramme zu schaffen.

Die Plattform von Adyen sammelt und analysiert Zahlungsdaten über alle Kanäle hinweg, wodurch IKEA einen tieferen Einblick in das Kundenverhalten erhält und gezielt auf kanalübergreifende Kaufmuster reagieren kann.

Die Finanztechnologieplattform von Adyen bietet ein integriertes Zahlungssystem, das globale Transaktionen, lokale Zahlungsmethoden, Like-for-Like-Abwicklung (keine Währungsumrechnung bei der Abwicklung) sowie ein Kundendatenmanagement ermöglicht.

Dies führt bestenfalls zu einer Vereinfachung der IT-Infrastruktur, einer Risikoreduzierung und einer verbesserten Fähigkeit zur schnellen Fehlerbehebung, wodurch die globalen Geschäftsabläufe von IKEA optimiert werden sollen.


  1. Ant 👋
    sagt am

    Willkommen im Überwachungskapitalismus.

    https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberwachungskapitalismus

    Antworten
    1. Jonas 🏅
      sagt am zu Ant ⇡

      Warum?

      Antworten
      1. Ant 👋
        sagt am zu Jonas ⇡

        Artikel gelesen?

        Antworten
    2. René Fischer 🏅
      sagt am zu Ant ⇡

      Okay, und was genau ist jetzt daran überraschend das ein Unternehmen wie IKEA darauf aus ist seine internen Prozesse effizienter zu gestalten (Kosten sparen) und seine Kunden besser zu kennen (Umsatz steigern). Das macht JEDES wirtschaftlich denkende Unternehmen auf der Welt. Das hat 0,0 mit Überwachung zu tun.

      Antworten

