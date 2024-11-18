Im Netz der Telekom: HIGH mobile startet Black Week Deals
Während der Black Week bietet der Anbieter HIGH mobile Mobilfunktarife mit großem Datenvolumen zu günstigen Preisen an.
Drei Tarife stehen zur Auswahl: HIGH – 25 GB, HIGH – 40 GB und HIGH – 50 GB, die alle das Netz der Telekom nutzen. Sie beinhalten eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie Zusatzfunktionen wie VoLTE und WiFi-Call. Alle Verträge haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von einem Monat.
Der kleinste Tarif HIGH – 25 GB kostet 10 Euro im Monat, der mittlere Tarif HIGH – 40 GB 15 Euro und der größte Tarif HIGH – 50 GB 20 Euro. Nach Ablauf der ersten 24 Monate erhöhen sich die monatlichen Kosten um jeweils 10 Euro. In allen Tarifen entfällt der Anschlusspreis, optional kann 5G für 3 Euro monatlich hinzugebucht werden.
Die Angebote sind voraussichtlich bis Ende November verfügbar.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
