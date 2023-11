iMessage für Android: Nothing blamiert sich mit neuer Chat-App

Man kann es nicht anders sagen, aber die Marketingaktion von Nothing ging gewaltig nach hinten los. Was ist passiert? Letzte Woche gab es die ganz große Offensive mit einer Chat-App, mit der man iMessage für Android anbieten wollte.

Es gab zwar direkt Sicherheitsbedenken, aber Nothing hatte eine Aktion mit vielen Medien geplant und auch ein eigenes Video, in dem man die neue Chat-App für Android erklärt und provokant von „Sorry Tim“ (Cook) in das Thumbnail packte.

Nothing scheitert direkt zum Start

Nun, dieses Sorry sollte man an die Nutzer von Nothing richten, denn es ging am Freitag los und der ganze Spaß dauerte kein Wochenende an. Die „Betaversion von Nothing Chats wurde aus dem Play Store entfernt“ und man „verschiebt den Start bis auf Weiteres“, da man „mit Sunbird an der Behebung mehrerer Fehler“ arbeitet.

So die Aussage von Nothing bei X, die sich wenige Stunden vorher noch dafür feierten, dass Apple kurz nach ihrer Ankündigung den Schritt zu RCS ging. Apple ist natürlich vollkommen egal, was Nothing treibt, man reagierte auf den Druck der EU.

Das alleine war schon etwas peinlich, doch das meine ich hier gar nicht. Bei X gab es direkt viele Kommentare und Hinweise von Nutzern: Es waren keine Bugs, die für das vorzeitige Ende der Chat-App sorgten, es waren massive Sicherheitsprobleme.

Thread time! Summary:

– Sunbird has access to every message sent and received through the app on your device. – All of the documents (images, videos, audios, pdfs, vCards…) sent through Nothing Chat AND Sunbird are public. – Nothing Chats is not end-to-end encrypted. — Dylan Roussel (@evowizz) November 18, 2023

Die Daten der Nutzer waren nicht wie versprochen verschlüsselt und lagen „offen“ auf den Servern herum. Es wurden später weitere Sicherheitsbedenken bekannt.

Nothing schweigt bisher zum Thema

Nothing versuchte also erst die Hype-Welle mit der Ankündigung von Apple und RCS zu verlängern und stürzte dann nicht nur ab, man sank noch tiefer als zuvor, denn da hat man tatsächlich eine App beworben, die Privatsphäre und Sicherheit mit Füßen tritt. Und nicht jeder Nutzer informiert sich vorher in den Tech-Medien.

Reaktion von Nothing? Nichts, um da mal ein kleines Wortspiel zu nutzen. Es sollte der große Marketingwurf für das kleine Unternehmen werden und entwickelte sich zu einem Fiasko, bei dem man in wenigen Tagen die Glaubwürdigkeit verspielte.

Hat Nothing Chat eine Zukunft? Ich glaube es nicht, das war eine Aktion, die man jetzt ganz tief im Keller vergraben und hoffen sollte, dass sie einem die Medien und Nutzer nicht ewig vorhalten. Und da Apple ab 2024 sowieso RCS implementiert und sich der EU beugt, wird diese App von Nothing zusätzlich komplett überflüssig.

Mal schauen, ob Nothing diese Woche reagiert oder ob man das jetzt einfach in Ruhe aussitzt und ignoriert. Meine Vermutung ist, dass man die App einstellt und damit argumentiert, dass Apple jetzt RCS anbietet und das Problem gelöst sei.

Ich war überrascht: PlayStation Portal im ersten Test Für mein finales Fazit möchte ich mir beim PlayStation Portal viel Zeit lassen, denn es zählt für mich nicht nur die Frage, wie gut das Gerät ist, wenn ich es […]19. November 2023 JETZT LESEN →

-->