Nothing will iMessage für Android anbieten

Google fährt seit Monaten eine große Kampagne gegen Apple und das iPhone und versucht dabei in erster Linie die Dominanz von iMessage zu brechen, was in den USA ein starkes Argument ist. Die meisten Teenager wollen dort ein iPhone haben.

Dieses Problem haben aber auch andere Android-Hersteller und Nothing konnte als neuer Player in den USA bisher quasi kaum Fuß fassen. Daher möchte man auf dem Nothing Phone 2 eine neue Chat-App anbieten, die theoretisch iMessage bietet.

Theoretisch? Es gibt keine API für Entwickler, um iMessage zu implementieren, das hier ist also keine offizielle und keine vollwertige Lösung. Basis ist eine App, die von einem Drittanbieter namens Sunbird entwickelt wird – die Details dazu gibt es hier.

iMessage für Android? Nicht wirklich

Löst es das Problem? Nein, denn der verknüpfte Apple Account wird irgendwo auf einem Mac mini in der Welt eingegeben und die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Falls der Dienst scheitert, war es das außerdem wieder mit iMessage für Android.

Ich bleibe dabei, ich würde als Google akzeptieren, dass andere Messenger die Welt dominieren, so wie man selbst mit Android oder der Suche die Welt dominiert. Meta ist nicht der favorisierte Partner, aber bevor Google und Partner halbgare und unsichere Lösungen basteln, könnte man sich auch voll auf WhatsApp fokussieren.

Es geht am Ende nur darum, die Dominanz von iMessage in gewissen Gebieten zu brechen und das erreicht man nicht mit schlechten und unsicheren Kopien. Die beste Lösung wäre in meinen Augen eine gute (und bessere) Alternative dafür.

Offizielles Video von Nothing

Video von MKBHD zum Thema

Apple verdient sehr viel Geld mit der Google Suche Es ist lange bekannt, dass Apple und Google nicht nur Konkurrenten, sondern auch enge Verbündete sind, wenn es um die Position auf dem mobilen Markt geht. Wir blicken auf zwei […]14. November 2023 JETZT LESEN →

-->