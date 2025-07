Indiana Jones und der Große Kreis ist bald für die PlayStation 5 (Pro) verfügbar

Im Rahmen des Developer Direct 2024 hatte Microsoft das Spiel Indiana Jones und der große Kreis offiziell vorgestellt. Anfang Dezember letzten Jahres erschien das Spiel schließlich zunächst exklusiv für die Xbox/PC-Plattform, später wurde auch eine entsprechende Version für die PlayStation 5 (Pro) angekündigt.

Für die Besitzer einer PlayStation 5 (Pro) wird es langsam Zeit für die Vorfreude, denn das Spiel wird in dieser Woche, genauer gesagt ab dem 17. April, im Handel erhältlich sein.

Indiana Jones ist auch auf der PlayStation-Konsole unterwegs

Pünktlich zum Release haben Publisher Bethesda Softworks und Entwicklerstudio MachineGames sowohl den obligatorischen Launch-Trailer als auch einen „PS5 Features Trailer“ veröffentlicht, der alle Vorzüge und technischen Finessen der PlayStation 5-Version zeigt. Darunter Raytracing-Features, native 4K-Auflösung und Advanced Raytracing sowie die „immersiven Features“ des DualSense-Controllers.

Indiana Jones und der große Kreis (Originaltitel: Indiana Jones and the Great Circle) ist in der Szene auf sehr positive Resonanz und Bewertungen gestoßen, Indy-Fans können blind zugreifen. Verkaufszahlen werden zwar nicht direkt genannt, aber Microsoft ist „sehr stolz“. Für 2025 ist zudem eine DLC-Erweiterung mit dem Titel „The Order of the Giants“ geplant.

