ING mit App-Update: Neue Dividendenansicht und Menüanpassungen

Ing Bank

Die ING hat einige kleinere Änderungen an ihrer Banking-Anwendung vorgenommen. Die Nutzer können nun in den Wertpapierdetails eine Übersicht über die Entwicklung ihrer Dividenden einsehen. Damit sollen vergangene Ausschüttungen besser nachvollzogen werden können. Eine weitergehende Analyse oder Auswertung sind laut Changelog nicht Bestandteil der neuen Funktion.

Darüber hinaus wurde der Zugang zu bestimmten Funktionen des sogenannten „Extra-Kontos“ (Tagesgeld) neu strukturiert. Diese sind jetzt über den Menüpunkt „Mehr“ innerhalb der Umsatzliste erreichbar. Darüber hinaus berichtet die Bank von allgemeinen Fehlerbehebungen und kleineren Optimierungen in der Anwendung, ohne Details zu nennen.

Weitere neue Funktionen sind für zukünftige Updates geplant. Die App findet ihr in den jeweiligen Stores für iOS sowie Android.

