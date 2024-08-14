Insolvenz: Weltbild schließt alle Filialen und stellt Geschäftsbetrieb ein
Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Restrukturierung des Online-Händlers Weltbild nach dem Insolvenzantrag im Juni war zunächst groß. Finanzchef Sami Sagur von der Muttergesellschaft Droege Group zeigte sich damals überzeugt, dass das Unternehmen gerettet werden könne. Doch nur zwei Monate später steht fest: Weltbild wird abgewickelt.
Das Unternehmen kündigte an, den Geschäftsbetrieb bis zum 31. August 2024 vollständig einzustellen. Alle Filialen werden geschlossen, Räumungsverkäufe laufen bereits. Von der Schließung sind insgesamt 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die im September ihre Kündigung erhalten.
Zu hohe Kosten und harter Wettbewerb
Nach dem Insolvenzantrag bemühte sich der vorläufige Insolvenzverwalter Christian Plail von der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz um Investoren, die Weltbild übernehmen könnten. Aufgrund der hohen operativen Kosten, insbesondere in den Bereichen IT und Marketing, sowie des hohen Wettbewerbsdrucks bestand jedoch kein Interesse an einer Fortführung des gesamten Unternehmens.
Stattdessen bestand lediglich Interesse an einzelnen Vermögenswerten wie Markenrechten und Warenbeständen. Eine nachhaltige Fortführung des Unternehmens sei aufgrund der anhaltenden Verluste ohne frisches Kapital nicht möglich, so Plail.
Die Abwicklung von Weltbild ist nicht nur für die Mitarbeiter ein schwerer Schlag, sondern auch für die Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft Droege, die Weltbild 2014 nach einer ersten Insolvenz übernommen hatte.
Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal bei Weltbild bestellt habe, oder bei Bertelsmann? Das muss locker um die 20 Jahre her sein.
Mein Traum eine eigene riesige Bibliothek zu haben ist ohnehin am Platzmangel gescheitert, weswegen ich seit Jahren ohnehin nur noch E-Books lese. Ähnlich wie bei Games, Musik und inzwischen praktisch auch Video besitze ich fast alles nur noch digital und nicht mehr physisch. Gleichzeitig ist dadurch auch das „Sammeln“ fast komplett abhanden gekommen.
Onlineshop auch bald dicht?
Ja.
Schlimm für die Mitarbeiter aber ansonsten kein großer Verlust.
Im Juni wurde gesagt, dass Weltbild Schweiz von der Insolvenz nicht betroffen ist. Ist das immer noch so?
Wenn ich mir das so überlege, wird es Amazon auch noch in 100 Jahren geben während alle anderen nach und nach den Bach runtergehen.