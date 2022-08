Instagram kündigt Änderung bei Fotos an

Die Kritik hat dafür gesorgt, dass Instagram die neue Timeline zurückzieht und die Anzahl der fremden Inhalte etwas reduzieren wird. Vorerst. Doch der Fokus auf Videos bleibt und auch das Hochformat möchte Instagram noch besser nutzen.

Instagram mit neuem Foto-Seitenverhältnis

In einer Frage-und-Antwort-Runde hat Adam Mosseri (Chef von Instagram) jetzt verraten, dass es in ein bis zwei Wochen eine Änderung bei den Fotos geben wird. Dann möchte man das 9:16-Format testen, Fotos werden also sehr hoch sein.

Bei Videos ist das schon möglich, sie erstrecken sich oft über das ganze Display (hängt auch von eurem Smartphone und dem Seitenverhältnis ab), bei Fotos ist aber bei etwa 4:5 eine Grenze. Das soll sich aber eben noch im Sommer ändern.

Finde ich jetzt nicht tragisch, aber das liegt auch daran, dass die normale Timeline mit Fotos (gefühlt) sowieso tot ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Nutzer mit einem neuen Format für Fotos aktiver werden, da bedarf es anderer Änderungen.

