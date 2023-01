Das Apple iPhone erlebt wohl einen großen Einbruch

Wundert ihr euch auch, warum Apple im Januar ungewöhnlich aktiv ist? Und warum es viele neue Produkte und Updates gab und warum Tim Cook seinen Paycheck in diesem Jahr mal eben halbiert hat? Nun, die Geschäftszahlen stehen bald an.

Das wichtigste Produkt von Apple bricht ein

Und laut IDC gab es einen massiven Einbruch von fast 15 Prozent beim iPhone im letzten Quartal. Je mehr Neuigkeiten man also hat, desto mehr lenkt das ab. Und ich wette, dass Apple nach den Geschäftszahlen noch mehr Produkte zeigen wird.

Statt 85 Millionen iPhones rechnet IDC mit ca. 72 Millionen iPhones, was weiterhin gigantische Zahlen sind, aber das iPhone dominiert den Umsatz, es ist immer noch das mit Abstand wichtigste Produkt für Apple und ein Einbruch hat große Folgen.

Apple wird wie immer keine Verkaufszahlen nennen, aber falls das stimmt, dann wird das ein ordentlicher Einbruch beim Umsatz sein. Was zum einen an einem rückläufigen Markt liegt, aber das ist nicht das große Problem von Apple derzeit.

Das normale iPhone kommt nicht gut an

Im Dezember gab es eine sehr ungewöhnliche Warnung von Apple, die von einer schlechten Verfügbarkeit der Pro-Modelle und Problemen bei der Produktion in China sprachen. Und diese Warnung war ganz klar an die Investoren gerichtet.

Die Pro-Modelle genießen aktuell nämlich eine hohe Nachfrage und wenn man nicht liefern kann, benötigt man Alternativen. Diese hat Apple aber nicht, denn das normale iPhone 14 ist nicht gefragt und das Plus-Modell sogar ein Sorgenkind.

Apple ist also derzeit so aktiv, weil man im Gespräch mit den Investoren die neuen Macs, die M2-Chips und das HomePod-Comeback feiern kann. Das alles soll davon ablenken, dass das iPhone nach vielen Jahren den ersten harten Einbruch erlebt.

Der Ausblick von Apple wird entscheidend sein

Spannend ist aber nicht zwingend das letzte Quartal, das kann passieren und das lässt sich lösen (China hat z.B. alle Corona-Maßnahme gelockert, die Produktion sollte also wieder laufen). Interessant ist daher der Ausblick auf das aktuelle Jahr.

Wird Tim Cook die Investoren beruhigen und von einem kurzen Einbruch sprechen oder ist das ein langfristiger Effekt? Ist das Hoch des iPhones vorbei? Das wäre dann tatsächlich spannend, denn dann müsste Apple voll in die Offensive gehen.

Es wird ein interessantes Jahr für Apple, die eine neue Produktkategorie erobern wollen und es steht ein großes Upgrade beim iPhone an, vielleicht sogar noch das erste Ultra-Modell. Aber das wird alles erst Ende 2023 so richtig relevant sein.

Am 2. Februar gibt es die Geschäftszahlen von Apple, also in einer Woche. Und man sollte sich in diesem Jahr mal nicht auf einen Rekord rund um Weihnachten, das wichtigste Quartal des Jahres, einstellen. Das wird wirklich sehr spannend.

