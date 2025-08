iPhone 17 Air: Apple hat eine „Lösung“ für die schlechte Akkulaufzeit

Das iPhone Mini ist seit Jahren eingestellt und das iPhone Plus ab jetzt ebenfalls, denn mit dem iPhone 17 bekommen wir ein ganz neues „Air“-Modell. Es ist leichter und dünner, was hier allerdings auch bedeutet, dass der Akku deutlich kleiner ist.

Und das führt zu einer schlechteren Akkulaufzeit, wie laut The Informationen erste (interne) Tests von Apple ergeben haben. Mit einem iPhone kommen in der Regel so 80 bis 90 Prozent über einen vollen Tag, hier sind es teilweise nur 60 Prozent.

Apple plant ein neues Akku-Case

Doch Apple hat eine „Lösung“ parat, denn Apple wird nach Jahren wohl mal wieder ein Akku-Case anbieten. Stellt sich nur die Frage, wie sinnvoll das ist, denn damit gehen Gewicht, Dicke und Wertigkeit verloren, solche Hüllen sind auch hässlich.

Eine solche Hülle könnte aber für die spannend sein, die vielleicht die meiste Zeit mit einem iPhone 17 Air im Alltag auskommen würden, aber in seltenen Fällen mehr Akku benötigen. Eine dauerhafte Lösung sollte so ein Case jedenfalls nicht sein.

