iPhone 17 Pro: Apple scheitert mit neuer Display-Technologie

Apple wollte eigentlich eine neue Display-Technologie mit dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Herbst einführen, genau genommen ging es um die Schicht über dem Display, also dem Glas. Das sollte weniger anfällig für Kratzer sein. Und nicht nur das, der neue Schutz sollte zusätzlich für weniger Reflexionen sorgen.

Doch diese Technologie kommt nicht, jedenfalls nicht 2025, so MacRumors. Das Problem war die Skalierbarkeit, so die Quelle, Apple konnte nicht sicherstellen, dass man genügend Einheiten für den Massenmarkt fertigen kann. Es ist unklar, ob das Projekt komplett eingestellt wurde, dieser Schritt könnte also erst 2026 kommen.

Samsung nutzt seit einer Weile ein Display, welches weniger stark reflektiert, und zwar im Ultra-Modell. Da wollte Apple wohl mithalten, was ich auch als sinnvolle Neuerung eingestuft hätte. Apple verkauft aber mehr Pro-Modelle als Samsung Ultra-Modelle und diese Nachfrage wird Corning wohl nicht bedienen können.

-->