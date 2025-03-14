Firmware und OS

iPhone & Android: Verschlüsselte RCS-Chats kommen

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Apple Nachrichten Rcs Message Header

Die GSM Association hat bekannt gegeben, dass das neueste Update des RCS-Standards nun Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) basierend auf dem Messaging Layer Security (MLS) Protokoll unterstützt.

Damit ist erstmals eine sichere und interoperable Verschlüsselung zwischen iPhones und Android-Geräten möglich. Bereits seit September letzten Jahres arbeitet die GSMA daran, eine plattformübergreifende Verschlüsselung zu ermöglichen, die verhindert, dass Dritte wie Mobilfunkanbieter oder Messaging-Dienste den Inhalt von Nachrichten einsehen können.

Apple hat bestätigt, eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des neuen Standards gespielt zu haben. Ein Sprecher erklärte, dass Apple RCS Messaging mit E2EE in zukünftigen Updates für iOS, iPadOS, macOS und watchOS unterstützen werde. Während iMessage schon immer Ende-zu-Ende-verschlüsselt war, fehlte diese Sicherheitsfunktion bisher für RCS-Nachrichten auf iPhones. Auch Google hatte bereits E2EE für RCS in Google Messages aktiviert, allerdings nur für Nachrichten zwischen Google-Nutzern.

Mit der neuen RCS-Spezifikation kann jetzt eine sichere Kommunikation zwischen Android- und Apple-Geräten gewährleistet werden. Google begrüßte die Neuerung und betonte, dass man so schnell wie möglich mit Partnern aus der Mobilfunkindustrie zusammenarbeiten werde, um die Implementierung voranzutreiben.


Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Keule 🪴
    sagt am

    „Apple hat bestätigt, eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des neuen Standards gespielt zu haben.“ Wieder mal diese geschickte Imagepflege, nachdem Apple über Jahre vergeblich versucht hat, RCS zu verhindern.

    Antworten
  2. Newt 🎖
    sagt am

    Einfach Signal nutzen, dann hat man die beste Verschlüsselung und gleichzeitig kann man es nachweisen, da es open source ist. Das sehe ich bei Google Messages und iMessage nicht.

    Es gilt die Devise: Wenn Großunternehmen etwas behaupten, aber die Öffentlichkeit bei der Kontrolle der Behauptungen sabotiert, dann lügen sie.

    Antworten
    1. hugo 🌀
      sagt am zu Newt ⇡

      Aha. Dein Tipp bei allen Ehren, aber nicht jeder möchte oder wird sich Signal installieren. Mit RCS kann jeder angeschrieben werden, weil es jeder hat. Ich nutze momentan hauptsächlich RCS und kann mich nicht beschweren.

      Antworten
    2. Stadlix 🏅
      sagt am zu Newt ⇡

      Hilf nix wenns keiner installiert hat. RCS klappt von Haus aus.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / iPhone & Android: Verschlüsselte RCS-Chats kommen
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News