iPhone & Android: Verschlüsselte RCS-Chats kommen

Die GSM Association hat bekannt gegeben, dass das neueste Update des RCS-Standards nun Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) basierend auf dem Messaging Layer Security (MLS) Protokoll unterstützt.

Damit ist erstmals eine sichere und interoperable Verschlüsselung zwischen iPhones und Android-Geräten möglich. Bereits seit September letzten Jahres arbeitet die GSMA daran, eine plattformübergreifende Verschlüsselung zu ermöglichen, die verhindert, dass Dritte wie Mobilfunkanbieter oder Messaging-Dienste den Inhalt von Nachrichten einsehen können.

Apple hat bestätigt, eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des neuen Standards gespielt zu haben. Ein Sprecher erklärte, dass Apple RCS Messaging mit E2EE in zukünftigen Updates für iOS, iPadOS, macOS und watchOS unterstützen werde. Während iMessage schon immer Ende-zu-Ende-verschlüsselt war, fehlte diese Sicherheitsfunktion bisher für RCS-Nachrichten auf iPhones. Auch Google hatte bereits E2EE für RCS in Google Messages aktiviert, allerdings nur für Nachrichten zwischen Google-Nutzern.

Mit der neuen RCS-Spezifikation kann jetzt eine sichere Kommunikation zwischen Android- und Apple-Geräten gewährleistet werden. Google begrüßte die Neuerung und betonte, dass man so schnell wie möglich mit Partnern aus der Mobilfunkindustrie zusammenarbeiten werde, um die Implementierung voranzutreiben.