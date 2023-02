Ist die Luft bei Marvel-Filmen langsam raus?

Die Marvel Studios feierten letzte Woche mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania den Einstieg in Phase 5 des Marvel Cinemativ Universe. Es steht wieder eine große Saga à la Thanos an (nur eben mit Kang), die sogar mit Avengers-Filmen endet.

Ant-Man 3 startet mit bescheidenen Zahlen

Der dritte Ant-Man-Film konnte in den USA zwar die ersten beiden am ersten Wochenende übertrumpfen, aber er kam nicht an den Erfolg von Doctor Strange oder Black Panther heran. Und selbst die waren weniger erfolgreich als ältere Filme der Reihe. Und das erste Wochenende ist für Marvel-Filme durchaus spannend.

Bei IMDb kommt der neue Ant-Man mittlerweile auf 6,6 Punkte und liegt damit sogar noch hinter Black Panther: Wakanda Forever, den wir am Wochenende bei Disney+ gesehen haben und der echt nicht gut war. So jedenfalls meine Meinung.

Bei Metacritic gibt es 48 Punkte (von 100) von den Medien und 6 Punkte (von 10) von Nutzern, die Stimmung ist also noch etwas schlechter, als bei IMDb. Man kann den Eindruck bekommen, dass die Luft bei Marvel-Filmen so langsam raus ist.

Etwas zu viel Marvel, zu wenig Qualität

Das liegt in meinen Augen an einer doch recht bescheidenen Qualität von vielen Filmen der letzten Jahre und nach dem Finale von Phase 3 dümpelte die Phase 4 so vor sich hin. Und es gab für meinen Geschmack auch viel zu viele Marvel-Inhalte.

Bei uns ist der Anreiz für einen Kinobesuch mittlerweile nicht mehr da, was nicht nur daran liegt, dass die Filme zeitnah bei Disney+ landen, nach Endgame haben die Filme und Serien zu oft enttäuscht. Disney hat bereits betont, dass man wieder mehr Qualität bieten möchte und weniger Marvel-Inhalte kommen, aber das dauert.

Phase 5 legte bisher keinen besonders guten Start hin und wenn man in Phase 6 und bei den kommenden Avengers-Filmen an alte Erfolge anknüpfen möchte, dann liegt sehr viel Arbeit vor den Marvel Studios. Ich glaube mittlerweile, dass ein harter Cut und Neuanfang nach Avengers: Endgame die bessere Wahl gewesen wären.

Mal schauen, wie sich Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Mai im Kino schlägt, das ist mein Highlight des MCU. Sollte der Trailer da auch wieder viel zu hohe Erwartungen für den Film wecken, dann war es das vielleicht vorerst mit dem MCU bei mir.

