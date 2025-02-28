It Takes Two: Das sagen die Entwickler zu einer Fortsetzung

Josef Fares von Hazelight stellte sich diese Woche einem Interview mit vielen sehr interessanten Fragen. Wir haben das Video bereits aufgegriffen, aber darin gab es noch ein interessantes Detail. Bekommt It Takes Two irgendwann einen Nachfolger?

Möglich. Wenn man eine Fortsetzung von einem Spiel macht, so Josef Fares, dann könnte er es sich bei It Takes Two vorstellen. Doch „bei Hazelight weiß man nie, wie die Zukunft aussieht“, der Chef wollte also nicht sagen, ob es konkrete Pläne gibt.

It Takes Two wurde bis heute über 23 Millionen Mal verkauft und ist somit eines der erfolgreichsten Koop-Spiele auf dem Markt. Nächste Woche erscheint mit Split Fiction ein ganz neues Koop-Spiel von Hazelight, dazu dann aber schon bald mehr.