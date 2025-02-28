Star Wars: Neue Trilogie als „Saga für die Zukunft“ bestätigt

Im Sommer 2023 kündigte Disney drei neue Star Wars-Filme an, aber nicht alle Projekte liefen seit dem, wie man sich das vorgestellt hat. Es war letztes Jahr auch von einem Nostalgie-Problem bei Lucasfilm die Rede. Doch es geht weiter.

Das Gerücht, dass eine neue Trilogie für Star Wars in Planung ist, stimmt. Das hat Kathleen Kennedy exklusiv bei Deadline bestätigt und auch dementiert, dass sie das Projekt verlässt. Diese neue Filmreihe sei „die nächste Iteration, die neue Saga, die uns in die Zukunft führt“. Und man schreitet hier „sehr schnell und wild“ voran.

Simon Kinberg sitzt gerade am Script und wir werden wohl im Juni erste Details bekommen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Projekte, wie ein Film von Shawn Levy und weitere Projekte rund um Mandalorian, aber die Kerngeschichte von Star Wars wird, wie man das bisher auch immer getan hat, mit einer Trilogie erzählt.

Die meisten Inhalte werden jetzt nach Episode 9 spielen, aber es wäre möglich, dass hier und da bekannte Charaktere bleiben (wenn auch nicht fest, sondern mit einem Gastauftritt). Es wird aber eine Weile dauern, bis eine neue Trilogie startet.