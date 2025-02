Hazelight: Kein Bullshit, einfach nur gute Spiele

Nächste Woche erscheint Split Fiction und in einem Podcast hat Josef Fares von Hazelight, dem Entwicklerstudio hinter dem Spiel, ein paar Fragen beantwortet. Wie zur Länge des Spiels, es sind etwa 12 bis 15 Stunden (mehr mit Nebenquests).

Interessant fand ich aber eine andere Aussage, denn Hazelight steht nicht zum Verkauf, man plant keinen Börsengang, es gibt keine Mikrotransaktionen, es gibt „keinen Bullshit“, man will einfach nur gute Spiele entwickeln und mehr auch nicht.

Ich spiele Split Fiction seit einigen Tagen und bin bisher sehr angetan, mehr dazu dann nächste Woche. It Takes Two war eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre, was auch daran liegt, dass ich es mit meiner Frau durchgespielt habe. Den neuen Teil, der wieder ein reines Koop-Spiel ist, zocken wir auch gemeinsam durch.

Mir gefällt der Ansatz, dass wir ein finales Gesamtpaket bekommen, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Direkt geplante DLCs, Live-Service-Inhalte, solche Dinge sind mittlerweile normal und verderben oft den Spaß am Spiel.

Bei Hazelight ist das nicht der Fall und es freut mich, dass das so bleibt. Und das, obwohl das Budget doppelt so hoch wie bei It Takes Two war. Apropos Koop, es ist nicht gesetzt, dass das nächste Spiel auch wieder für zwei Personen sein wird. Bei Hazelight ist man offen und ein reines Singleplayer-Spiel wäre ebenfalls denkbar.

