Jaguar teasert völlig neues Elektroauto an

Jaguar plant einen Neustart für die Marke und möchte vollelektrisch und teurer werden. Ein neues Trio steht ab 2026 an und im Dezember wird man uns erstmals ein Konzept für die neue Designsprache zeigen. Jetzt gibt es den ersten Teaser.

Bei JLR (Jaguar Land Rover) hat man die ersten Bilder von einem ganz neuen GT für Jaguar veröffentlicht. Details zum Elektroauto gab es noch nicht, aber dieses Modell soll es in Zukunft mit einem BMW i7 oder der Elektro-S-Klasse aufnehmen.

Die Marke plant einen GT, einen SUV und eine Limousine zum Neustart, es ist noch unklar, ob wir auch einen Sportwagen bekommen. Langfristig wäre das durchaus möglich, aber mit diesen drei Elektroautos hat man bis 2030 sicher genug zu tun.