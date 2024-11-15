Mobilität

Jaguar teasert völlig neues Elektroauto an

Jaguar Elektro Gt Teaser

Jaguar plant einen Neustart für die Marke und möchte vollelektrisch und teurer werden. Ein neues Trio steht ab 2026 an und im Dezember wird man uns erstmals ein Konzept für die neue Designsprache zeigen. Jetzt gibt es den ersten Teaser.

Bei JLR (Jaguar Land Rover) hat man die ersten Bilder von einem ganz neuen GT für Jaguar veröffentlicht. Details zum Elektroauto gab es noch nicht, aber dieses Modell soll es in Zukunft mit einem BMW i7 oder der Elektro-S-Klasse aufnehmen.

Die Marke plant einen GT, einen SUV und eine Limousine zum Neustart, es ist noch unklar, ob wir auch einen Sportwagen bekommen. Langfristig wäre das durchaus möglich, aber mit diesen drei Elektroautos hat man bis 2030 sicher genug zu tun.

Jaguar Elektro Gt 2026

Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header

Volkswagen möchte Kunden jetzt „besser zuhören“

Zu hohe Preise, Kritik am ID-Design, Probleme mit der Software, zu viel Touch im Innenraum, bei Volkswagen gab es in…

14. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. NB 🍀
    sagt am

    Meine absolute Lieblingsmarke designtechnisch.. ich hoffe sie vergeigens nicht

    1. NB 🍀
      sagt am zu NB ⇡

      edit: sie habens vergeigt…

