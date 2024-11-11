Mobilität

Bei Jaguar wird es im Dezember richtig spannend

Jaguar Header

Jaguar plant einen radikalen Neuanfang, das wissen wir schon länger und Gerüchte sprachen bereits davon, dass wir eine erste Vorschau dieser neuen Zukunft bereits im Dezember sehen werden. Jetzt hat Jaguar dieses Datum ganz offiziell bestätigt.

Am 2. Dezember zeigt Jaguar „die nächste Stufe der Transformation“ (hin zu einer vollelektrischen und teureren Marke) auf der Miami Art Week 2024. Daran sieht man schon, wer die Zielgruppe ist, denn das ist keine klassische Automobilmesse.

Angeblich wird es nach diesem Konzept aber ein Jahr lang (also komplett 2025) keine Ankündigung von Jaguar geben, bevor dann ab 2026 ein neuer GT, ein SUV und eine Limousine als Elektroauto anstehen. Dieses Trio macht also den Anfang.

