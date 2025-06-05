Gaming

James Bond: So gut sieht „007 First Light“ aus

Das neue Bond-Spiel nennt sich „007 First Light“ und kommt von IOI, die wir von der Hitman-Reihe kennen. Im Rahmen der State of Play von Sony hat man das Spiel jetzt erstmals gezeigt und was soll ich sagen, es trifft exakt meinen Geschmack.

Wir bekommen einen jungen James Bond, der ein bisschen wie ein junger Nathan Drake mit britischem Akzent wirkt, im Stil der Hitman-Spiele, nur mit deutlich mehr Action und, das ist aber noch meine Hoffnung, einer wesentlich besseren Story.

Der Trailer, der ein bisschen Alpha-Gameplay zeigt, wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus Uncharted und James Bond, was perfekt wäre. Ich muss sagen, dass meine Erwartungen mit dem Trailer so sehr erfüllt wurden, dass dieses Spiel neben GTA 6 ganz oben auf meiner Wunschliste für 2026 (da erscheint das Spiel) steht.

  1. Cress 🌀
    sagt am

    Leider habe ich seit Jahren beruflich keine Zeit zum zocken, aber das Spiel sieht sehr gut aus! Würde mir bestimmt auch sehr viel Spaß machen :)

