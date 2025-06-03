Gaming

James Bond: Neues 007-Spiel heißt „First Light“ und ich bin gespannt

Autor-Bild
Von
|
007 First Light

IOI Interactive hat mich in den letzten Jahren mit Hitman sehr gut unterhalten und tut es teilweise heute immer mal wieder. Daher bin ich auf das kommende Spiel rund um James Bond gespannt, welches übrigens schon 2020 bestätigt wurde.

Es nennt sich „007 First Light“ und wird diese Woche erstmals gezeigt. Man hat genau genommen erstmals ein IOI Showcase geplant, welches am 6. Juni startet.

Das Beitragsbild ist offiziell, da sehen wir 007 also vermutlich schon. Ich hoffe, dass das ein Hitman mit einer deutlich besseren Story und 007-Branding wird, das kann ich mir verdammt gut vorstellen. Das Spiel selbst dürfte übrigens nur der Anfang sein, denn es ist womöglich als Trilogie geplant und wird uns viele Jahre begleiten.

Splinter Cell Remake Header

Spliter Cell: Das Remake sieht „beeindruckend“ aus

Ubisoft kündigte schon 2021 das Remake für Splinter Cell an, da zwei gute Leaks die Runde machten. Danach wurde es…

2. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / James Bond: Neues 007-Spiel heißt „First Light“ und ich bin gespannt
Weitere Neuigkeiten
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home
Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen
in Unterhaltung