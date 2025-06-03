James Bond: Neues 007-Spiel heißt „First Light“ und ich bin gespannt

IOI Interactive hat mich in den letzten Jahren mit Hitman sehr gut unterhalten und tut es teilweise heute immer mal wieder. Daher bin ich auf das kommende Spiel rund um James Bond gespannt, welches übrigens schon 2020 bestätigt wurde.

Es nennt sich „007 First Light“ und wird diese Woche erstmals gezeigt. Man hat genau genommen erstmals ein IOI Showcase geplant, welches am 6. Juni startet.

Das Beitragsbild ist offiziell, da sehen wir 007 also vermutlich schon. Ich hoffe, dass das ein Hitman mit einer deutlich besseren Story und 007-Branding wird, das kann ich mir verdammt gut vorstellen. Das Spiel selbst dürfte übrigens nur der Anfang sein, denn es ist womöglich als Trilogie geplant und wird uns viele Jahre begleiten.