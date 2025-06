Jeder fünfte Gast meidet Restaurants ohne Kartenzahlung

Immer mehr Menschen nutzen digitale Zahlungsmethoden im Restaurant, doch Bargeld ist nach wie vor beliebt.

Laut einer Umfrage zahlen 50,7 Prozent der Deutschen in Restaurants gerne bar, wobei vor allem die Generation Z (18- bis 29-Jährige) stark auf Bargeld setzt. Millennials hingegen bevorzugen digitale Zahlungsmittel wie Girocard oder Smartphone-Zahlungen. Vor allem in wohlhabenden Regionen und Städten ist die Nachfrage nach flexiblen Zahlungsmöglichkeiten hoch.

Restaurants ohne digitale Zahlungsoptionen im Nachteil

Die Bezahlmöglichkeiten eines Restaurants können darüber entscheiden, ob Gäste überhaupt dort essen gehen. Jeder fünfte Deutsche würde ein Restaurant meiden, wenn nur Barzahlung möglich ist – bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 31,2 Prozent. Männer legen dabei mehr Wert auf digitale Bezahlmöglichkeiten als Frauen. Diese Entwicklung zeigt, dass Restaurants mit modernen Bezahlmethoden mehr Gäste anziehen können.

Aus eigener Erfahrung kann ich das bestätigen, gerade im Ausland beziehungsweise im Urlaub suche ich gezielt Restaurants auf, in denen ich auch bargeldlos zahlen kann. Bei einem Wochenendausflug nach Prag entfiel so beispielsweise bereits komplett das nervige Tauschen der Währung. Vom Hotel, über den Einkauf, Zoo oder Restaurants zahlte ich einfach mit Apple Pay.

Auch beim Trinkgeld gibt es große Unterschiede

Während die meisten Deutschen zwischen fünf und 14 Prozent Trinkgeld geben, verzichten besonders viele junge Erwachsene der Generation Z ganz darauf. Frauen zeigen sich im Durchschnitt großzügiger als Männer und Gäste in Ostdeutschland geben häufiger hohe Trinkgelder als im Westen. Aber auch die älteren Generationen sind besonders spendabel: Mehr als 40 Prozent der 40- bis 49-Jährigen sowie der über 65-Jährigen geben regelmäßig zehn bis 20 Prozent Trinkgeld.

Auch wenn das digitale Bezahlen immer mehr an Bedeutung gewinnt, bleibt das Bargeld gerade bei jungen Erwachsenen überraschend relevant. Restaurants sollten daher eine möglichst große Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten anbieten, um den Wünschen aller Generationen gerecht zu werden. Zudem zeigt sich, dass die Trinkgeldkultur stark von Alter und Region abhängt, was für Gastronomen eine relevante Erkenntnis zur Optimierung ihres Services sein kann.

