Jeep Avenger: Das Elektroauto versagt im Euro NCAP Test
Euro NCAP hat die Sicherheitsbewertungen für mehrere neue Automodelle veröffentlicht, darunter auch für den Jeep Avenger, der mit nur drei Sternen eine überraschend schlechte Bewertung erhielt.
Dies ist besonders unerwartet, da der Avenger zuvor zahlreiche Auszeichnungen erhalten hatte, darunter den Titel „European Car of the Year 2023“ und „Best Family SUV“ bei den Women’s World Car of the Year Awards. Trotz dieser Erfolge schnitt der Avenger bei den Sicherheitstests enttäuschend ab, insbesondere beim Kinderschutz im Seitenaufpralltest, wo der Brustschutz für ein 10-jähriges Kind als unzureichend bewertet wurde. Außerdem fehlt dem Fahrzeug eine Kindererkennung, die bei anderen Modellen längst Standard ist.
Schwächen bei Kinderschutz und Auffahrwarnsystem
Neben den Schwächen beim Kinderschutz wies der Avenger auch Mängel beim Auffahrwarnsystem auf, dessen akustische Signale von Euro NCAP als unwirksam eingestuft wurden.
Jeep hat inzwischen reagiert und das Warnsystem bei aktuellen Modellen verbessert sowie Updates für bereits verkaufte Fahrzeuge angeboten. Dennoch bleibt das Ergebnis ein Rückschlag für Jeep, denn auch in anderen Bereichen wie der Vermeidung von Unfällen mit Fußgängern, Radfahrern und Motorradfahrern blieb der Avenger hinter den Erwartungen zurück.
Für ein Fahrzeug, das speziell für Familien gedacht ist und mit nachhaltigen Ambitionen beworben wird, ist dieses Sicherheitsurteil besonders problematisch. Die Testergebnisse von Euro NCAP werfen Fragen zur Sicherheitsstrategie von Stellantis, dem Mutterkonzern von Jeep, auf.
Im Gegensatz zum Jeep Avenger erhielten die ebenfalls aktuell getesteten Fahrzeuge Audi Q6 e-tron, der Ford Explorer, der Subaru Crosstrek sowie das Partnermodell Impreza und der XPENG G6 jeweils die Höchstbewertung von fünf Sternen.
Ich frage mich ob das auf die ca. ein Duzend anderen Modelle von Stellantis zutrifft, die alle auf der gleichen Plattform fahren und sich sehr ähnlich sind.
Welche Updates sollen denn da genau gekommen sein? Frage für einen Freund.
Also zumindest bei meinem Avenger kam so gut wie nix in Sachen Updates rein und ich muss quasi froh sein, dass die App ein bisschen mit dem Auto kommuniziert.
Glaube Kommunikation und Stellantis ist ein Thema für sich (also die App).
Wie ist es möglich, dass heutzutage noch solche Fahrzeuge auf dem Markt kommen? Die Hersteller kennen doch solche Tests wissen doch worauf es ankommt …
Die Tests werden ja immer rigoroser, gerade bzgl. elektronischer Helferlein. Nach neuen Kriterien können selbst fünf Jahre alte Modelle Pech haben und nur 1 – 2 Sterne schaffen, die damals problemlos 5 kriegten.
So ist es, der Renault ZOE hat doch letztes Jahr glaube ich „0“ (in Worten: Null) Sterne bekommen.
Auch vollkommen zu recht. Die Sicherheitsfunktionen dieses Fahrzeugs sind maßlos veraltet und auf keinen Fall mehr auf dem aktuellen Stand der Technik.
Das beantwortet aber die Frage nicht, da verschiedene Hersteller problemlos fünf Sterne erhalten können – nach aktuellem Testmaßstab. Wobei es auch gut und erstrebenswert ist, dass die Tests strenger werden. Wäre ja schlimm, wenn die Tests auf dem Stand vor mehreren Jahren bleiben würden. Gerade die Sicherheitsfeatures sollten sich stetig weiter verbessern.