Jeep Avenger: Das Elektroauto versagt im Euro NCAP Test

Euro NCAP hat die Sicherheitsbewertungen für mehrere neue Automodelle veröffentlicht, darunter auch für den Jeep Avenger, der mit nur drei Sternen eine überraschend schlechte Bewertung erhielt.

Dies ist besonders unerwartet, da der Avenger zuvor zahlreiche Auszeichnungen erhalten hatte, darunter den Titel „European Car of the Year 2023“ und „Best Family SUV“ bei den Women’s World Car of the Year Awards. Trotz dieser Erfolge schnitt der Avenger bei den Sicherheitstests enttäuschend ab, insbesondere beim Kinderschutz im Seitenaufpralltest, wo der Brustschutz für ein 10-jähriges Kind als unzureichend bewertet wurde. Außerdem fehlt dem Fahrzeug eine Kindererkennung, die bei anderen Modellen längst Standard ist.

Schwächen bei Kinderschutz und Auffahrwarnsystem

Neben den Schwächen beim Kinderschutz wies der Avenger auch Mängel beim Auffahrwarnsystem auf, dessen akustische Signale von Euro NCAP als unwirksam eingestuft wurden.

Jeep hat inzwischen reagiert und das Warnsystem bei aktuellen Modellen verbessert sowie Updates für bereits verkaufte Fahrzeuge angeboten. Dennoch bleibt das Ergebnis ein Rückschlag für Jeep, denn auch in anderen Bereichen wie der Vermeidung von Unfällen mit Fußgängern, Radfahrern und Motorradfahrern blieb der Avenger hinter den Erwartungen zurück.

Für ein Fahrzeug, das speziell für Familien gedacht ist und mit nachhaltigen Ambitionen beworben wird, ist dieses Sicherheitsurteil besonders problematisch. Die Testergebnisse von Euro NCAP werfen Fragen zur Sicherheitsstrategie von Stellantis, dem Mutterkonzern von Jeep, auf.

Im Gegensatz zum Jeep Avenger erhielten die ebenfalls aktuell getesteten Fahrzeuge Audi Q6 e-tron, der Ford Explorer, der Subaru Crosstrek sowie das Partnermodell Impreza und der XPENG G6 jeweils die Höchstbewertung von fünf Sternen.