Jeep bestätigt neues Elektroauto für das Frühjahr

Stellantis hat sich für die Weltpremiere des nächsten Elektroautos von Jeep für den europäischen Markt entschieden, im Frühjahr wird der neue Jeep Compass, der vor ein paar Wochen das erste Mal bestätigt wurde, in Turin offiziell gezeigt.

Das Modell nutzt die STLA Medium-Plattform und kommt mit allen Antrieben daher, als auch als reines Elektroauto. Vermutlich wird das also einfach nur ein Peugeot E-3008 mit einer anderen Optik (den Umriss kennen wir bereits) und Jeep-Logo.

Es ist übrigens nicht das einzige Elektroauto von Jeep für 2025, in diesem Jahr steht auch noch ein richtiges Flaggschiff an, welches die STLA Large-Plattform von Stellantis nutzt und ein Vorzeigemodell für die elektrische Technik werden soll.