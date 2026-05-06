MG Motor mit Kampfansage bei Elektroautos in Deutschland

Während Volkswagen in diesem Jahr mit einem Elektroauto für unter 25.000 Euro startet, wenn auch erst später, denn der Basis-Polo kommt im Sommer, ist man bei SAIC schon weiter, denn dort geht es aktuell bereits bei unter 20.000 Euro los.

Bis zum 30. Juni gibt es den „MG-EV-Bonus“, bei dem man 4.500 Euro Rabatt auf Hybride und 6.000 Euro Rabatt auf Elektroautos bekommt. Und das unabhängig von der Förderung, diesen Rabatt gibt es direkt beim Kauf über den Hersteller.

Den neuen MG4 Urban gibt es somit schon für unter 20.000 Euro und falls man für die volle Fördersumme berechtigt ist, bekommt man hier ein Elektroauto für unter 15.000 Euro. Für die Golf-Größe ist das bei Elektroautos eine echte Kampfansage.

Wir fahren seit etwas mehr als einem Jahr einen normalen MG4, auch dank eines aggressiven Angebots, zum Vollpreis sehe ich die Modelle aus China kritisch, aber mit guten Deals wie diesem kann man sie sich definitiv etwas genauer anschauen.

Diese Preispolitik dürfte richtig Druck auf VW, Opel und Co. aufbauen, die zwar hier und da ein paar Extras mehr bieten, die preislich aber nicht mithalten können. Ich vermute mal, dass es hier auch bald sehr attraktive Leasingangebote geben wird.