E-Rezept-App bekommt wichtiges Such-Update

Die gematik erweitert die E-Rezept-App um neue Such- und Filterfunktionen für Apothekenservices.

Die App „Das E-Rezept“ erhält laut gematik mehrere Neuerungen bei der Suche nach Apotheken. Nutzer können künftig gezielter nach bestimmten Angeboten filtern. Dazu zählen unter anderem Impfangebote, barrierefreie Zugänge oder weitere Serviceleistungen vor Ort.

Außerdem wurde die Darstellung innerhalb der App angepasst. Zuletzt genutzte Apotheken und eine gespeicherte Favoritenapotheke werden nun klarer voneinander getrennt dargestellt. Auch die Filterfunktionen wurden optisch überarbeitet.

E-Rezept-App soll Suche nach Apotheken vereinfachen

Die gematik erklärt, dass die Filter künftig kontrastreicher dargestellt werden und der jeweilige Filterstatus besser erkennbar sei. Damit soll die Nutzung der App barriereärmer werden. Die zusätzlichen Angaben zu einzelnen Apotheken können direkt von den Einrichtungen hinterlegt werden.

Neue Funktionen im Überblick: