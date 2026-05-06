DENIC behebt DNSSEC-Störung bei .de-Domains
Die DENIC eG hat eine DNSSEC-Störung für .de-Domains nach mehreren Stunden behoben.
Am Abend des 5. Mai kam es bei zahlreichen .de-Domains zu Problemen bei der Erreichbarkeit. Nutzer meldeten Fehlermeldungen im Browser, Ausfälle von Apps und Schwierigkeiten beim E-Mail-Verkehr. Betroffen waren demnach verschiedene Provider und DNS-Dienste gleichzeitig.
Nach Angaben der DENIC lag die Ursache im DNS-System für .de-Domains. Besonders DNSSEC-signierte Domains waren zeitweise eingeschränkt erreichbar. Die Organisation teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, dass die Systeme inzwischen wieder stabil laufen. Die genaue Ursache werde weiterhin untersucht.
DNSSEC-Fehler sorgte für Probleme bei .de-Domains
Technische Analysen zeigten laut heise online fehlerhafte Signaturen innerhalb der .de-Zone. DNSSEC dient dazu, DNS-Antworten kryptografisch abzusichern und Manipulationen zu verhindern. Mehrere DNS-Anbieter reagierten auf die Störung mit temporären Anpassungen ihrer Validierungsmechanismen.
Bekannte Auswirkungen der Störung:
- Browser meldeten nicht erreichbare Webseiten
- Apps funktionierten zeitweise nicht korrekt
- E-Mail-Dienste waren eingeschränkt
- Probleme traten providerübergreifend auf
Ich halte den Vorfall für bemerkenswert, weil er gezeigt hat, wie stark viele digitale Dienste von einer stabilen DNS-Infrastruktur abhängen. Gleichzeitig dürfte die weitere Ursachenanalyse für Betreiber und Administratoren besonders relevant sein.
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