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DENIC behebt DNSSEC-Störung bei .de-Domains

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Die DENIC eG hat eine DNSSEC-Störung für .de-Domains nach mehreren Stunden behoben.

Am Abend des 5. Mai kam es bei zahlreichen .de-Domains zu Problemen bei der Erreichbarkeit. Nutzer meldeten Fehlermeldungen im Browser, Ausfälle von Apps und Schwierigkeiten beim E-Mail-Verkehr. Betroffen waren demnach verschiedene Provider und DNS-Dienste gleichzeitig.

Nach Angaben der DENIC lag die Ursache im DNS-System für .de-Domains. Besonders DNSSEC-signierte Domains waren zeitweise eingeschränkt erreichbar. Die Organisation teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, dass die Systeme inzwischen wieder stabil laufen. Die genaue Ursache werde weiterhin untersucht.

DNSSEC-Fehler sorgte für Probleme bei .de-Domains

Technische Analysen zeigten laut heise online fehlerhafte Signaturen innerhalb der .de-Zone. DNSSEC dient dazu, DNS-Antworten kryptografisch abzusichern und Manipulationen zu verhindern. Mehrere DNS-Anbieter reagierten auf die Störung mit temporären Anpassungen ihrer Validierungsmechanismen.

Bekannte Auswirkungen der Störung:

  • Browser meldeten nicht erreichbare Webseiten
  • Apps funktionierten zeitweise nicht korrekt
  • E-Mail-Dienste waren eingeschränkt
  • Probleme traten providerübergreifend auf

Ich halte den Vorfall für bemerkenswert, weil er gezeigt hat, wie stark viele digitale Dienste von einer stabilen DNS-Infrastruktur abhängen. Gleichzeitig dürfte die weitere Ursachenanalyse für Betreiber und Administratoren besonders relevant sein.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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