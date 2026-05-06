Firmware und Updates

One UI 9 kommt: Samsung testet bereits Android 17 als Update

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Während wir noch auf die finalen Details zu Android 17 bei Google warten, auch wenn die Entwicklung bereits abgeschlossen ist, bereitet sich Samsung intern auf das große Update vor, welches dort in Form von One UI 9 erscheinen wird.

Eine offizielle Testphase für die erste Beta dürfte noch eine ganze Weile dauern, aber intern gibt es bereits den ersten Build (S948BXXU2ZZE7) für One UI 9, so Tarun Vats. Den Anfang wird natürlich die Galaxy S26-Reihe bei Samsung machen.

Der Zeitpunkt des Leaks ist kein Zufall, denn vor ziemlich genau einem Jahr gab es auch erste Details zu One UI 8, was Android 16 als Basis nutzte. Die erste Beta gab es dann übrigens auch noch im Mai, womöglich wird das auch bei One UI 9 so sein.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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