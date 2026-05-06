Smartphones

Sony Xperia 1 VIII: Neues Android-Flaggschiff hat ein Datum

Autor-Bild
Von
Google News
|

Sony bereitet auch in diesem Jahr wieder ein Xperia-Flaggschiff vor, das Xperia 1 VIII steht an, sofern man sich beim Namen treu bleibt. Vor ein paar Tagen gab es die ersten Renderbilder, jetzt sind noch weitere Details dank Amazon aufgetaucht.

Marktstart ist wohl m 26. Juni geplant und es gibt einen Sony WH-1000XM6 im Bundle für Vorbesteller dazu. Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8 Gen 5 Elite, es gibt 12 GB RAM und Sony wirbt mit einer Xperia AI (Details aber unklar).

So viel tut sich intern wohl nicht, es gibt vor allem eine neue Optik, aber laut Eintrag ist auch eine neue Zoom-Kamera mit von der Partie. Neben Schwarz und Silber scheint Sony außerdem auf Rot als Farbe zu sehen, was viele Marken machen.

Sollte das alles stimmen, dann wäre es durchaus möglich, dass Sony das neue Xperia 1 VIII noch im Mai vorstellt. Der Preis bei Amazon, der bei über 1.800 Euro lag, scheint aber ein Platzhalter zu sein, denn der Vorgänger lag bei 1.499 Euro.

„Das wollt ihr nicht verpassen“: Google kündigt Android-Event an

Kommende Woche findet die Google I/O statt und es wird wieder eine „Android Show“ im Rahmen des Events geben. Diese…

6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Sony Xperia 1 VIII: Neues Android-Flaggschiff hat ein Datum
Weitere Neuigkeiten
Internet
DENIC behebt DNSSEC-Störung bei .de-Domains
in Dienste
Idealo: Wenn der Preisvergleich zum Werbekanal wird
in Kommentar
MG Motor mit Kampfansage bei Elektroautos in Deutschland
in Mobilität
One UI 9 kommt: Samsung testet bereits Android 17 als Update
in Firmware und Updates
In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt direkt in Google bevorzugt werden
in Internes | Update
GTA 6: Vorbestellungen dürften bald starten
in Gaming
Opel Corsa GSE greift elektrischen GTI von VW an
in Mobilität
„Das wollt ihr nicht verpassen“: Google kündigt Android-Event an
in Firmware und Updates
Der große Umbruch der Xbox schreitet voran
in Gaming
Apple plant mit iOS 27 neue Wallet-Funktionen
in Firmware und Updates