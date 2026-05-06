Sony Xperia 1 VIII: Neues Android-Flaggschiff hat ein Datum

Sony bereitet auch in diesem Jahr wieder ein Xperia-Flaggschiff vor, das Xperia 1 VIII steht an, sofern man sich beim Namen treu bleibt. Vor ein paar Tagen gab es die ersten Renderbilder, jetzt sind noch weitere Details dank Amazon aufgetaucht.

Marktstart ist wohl m 26. Juni geplant und es gibt einen Sony WH-1000XM6 im Bundle für Vorbesteller dazu. Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8 Gen 5 Elite, es gibt 12 GB RAM und Sony wirbt mit einer Xperia AI (Details aber unklar).

So viel tut sich intern wohl nicht, es gibt vor allem eine neue Optik, aber laut Eintrag ist auch eine neue Zoom-Kamera mit von der Partie. Neben Schwarz und Silber scheint Sony außerdem auf Rot als Farbe zu sehen, was viele Marken machen.

Sollte das alles stimmen, dann wäre es durchaus möglich, dass Sony das neue Xperia 1 VIII noch im Mai vorstellt. Der Preis bei Amazon, der bei über 1.800 Euro lag, scheint aber ein Platzhalter zu sein, denn der Vorgänger lag bei 1.499 Euro.