JONR P20 Pro vorgestellt – Saugroboter mit All-in-One-Station

Der 2014 gegründete chinesische Hersteller JONR will in Kürze auch in Europa bzw. Deutschland mit neuen Modellen durchstarten. Das soll anfangs auch über günstige Preise klappen.

Mit dem JONR P20 Pro bringt der Hersteller einen neuen Saugroboter auf den Markt, der sich durch eine All-in-One-Reinigungsstation und ausfahrbare Wischmops auszeichnet. Das Gerät soll eine günstigere Alternative zu den führenden Modellen von Dreame oder Roborock bieten und richtet sich an eher preisbewusste Käufer, die dennoch hohe Ansprüche an Reinigungsleistung und Technologie stellen, so das Unternehmen.

Der P20 Pro verfügt über eine LiDAR-Navigation mit zwei LiDAR-Lasern (vorne und oben), die eine präzise Laservermessung und 3D-Kartierung ermöglichen soll, was besonders in Häusern mit mehreren Stockwerken von Vorteil ist (mehrere Karten können gespeichert werden).

Die All-in-One-Reinigungsstation des JONR P20 Pro reinigt nicht nur automatisch die rotierenden Wischmops mit kaltem Wasser und trocknet sie nach der Reinigung mit heißer Luft, sondern füllt auch den Wassertank des Saugers nach und entleert den Staubbehälter des Roboters.

Hierfür ist ein allergikerfreundlicher Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern integriert, der je nach Verschmutzungsgrad alle 60 Tage gewechselt werden muss. Die Station verfügt außerdem über getrennte Frisch- und Schmutzwassertanks mit jeweils 4 Litern Fassungsvermögen.

JONR P20 Pro bietet Wischpads mit Lift-Mop-Technologie

Die zwei rotierenden Wischpads sollen mit bis zu 200 Umdrehungen pro Minute auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Das Modell verfügt über eine Lift-Mop-Technologie, die Teppichböden automatisch erkennt und die Wischfunktion um 7 mm anhebt, um den Teppichboden während des Wischens trocken zu halten. Zusätzlich sorgt ein ausfahrbares Wischpad für eine bessere Kantenreinigung.

Der Saugmotor des P20 Pro bietet eine Saugkraft von bis zu 8.000 Pascal und verwendet eine speziell entwickelte Anti-Haarbürste, die bis zu 180 Tage lang haarfrei bleiben soll.

Finale Preise für den europäischen Markt und einen genauen Launchtermin haben wir noch nicht. Allerdings wurde uns gegenüber auf Nachfrage kommen kommuniziert, dass es „bald“ losgehen soll. Preislich dürfen wir uns vermutlich auf etwa 700 Euro einstellen, wobei eine Rabattaktion zum Start durchaus denkbar ist. Wenn es so weit ist, melden wir uns noch mal dazu.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->