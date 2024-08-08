Fintech

J&T Direktbank: Änderungen beim Festgeld

Jundt Direktbank

Die J&T Direktbank hält den Tagesgeldzins aktuell auf 3,05 % p. a. Allerdings gab es zuletzt einige Anpassungen beim Festgeldangebot.

Neu- und Bestandskunden werden im Tagesgeldbereich bei der J&T Direktbank nach wie vor gleichbehandelt. Man bietet demnach derzeit für alle Kunden den Tagesgeldzinssatz auf 3,05 % pro Jahr.

Kunden der J&T Direktbank, die langfristig anlegen wollen, erhalten zudem für alle Festgeldlaufzeiten angepasste Zinsen. Hier wurden zuletzt die Zinssätze angepasst und eine neue Laufzeit (18 Monate) hinzugefügt, sodass die Konditionen nun wie folgt ausschauen:

  • 12 Monate: 3,30 % Zinsen p. a.
  • 18 Monate: 3,25 % Zinsen p. a.
  • 24 Monate: 3,20 % Zinsen p. a.
  • 36 Monate: 3,00 % Zinsen p. a.
  • 48 Monate: 3,00 % Zinsen p. a.
  • 60 Monate: 2,90 % Zinsen p. a.

Die Kontoeröffnung erfolgt schnell und unkompliziert. Seit vergangenem Jahr bietet die J&T Direktbank das PostIdent-Verfahren als eine Möglichkeit zur Kundenidentifikation an. Dies ergänzt das bereits etablierte VideoIdent-Verfahren.

Die J&T Direktbank hat zudem eine App für ihr Online-Banking am Start, mit der Kunden schnell auf ihr Konto zugreifen und Transaktionen durchführen können. Alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung (Garantiesystems des Finanzmarktes der Tschechischen Republik) geschützt.

Zur J&T Direktbank →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

