Jugendliche stürmen die Wolken

Der Flughafenverband ADV hat in Berlin die Ergebnisse einer umfangreichen Passagierbefragung vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsflughäfen initiiert wurde.

Diese Befragung fand vor dem Hintergrund der durch die weltweite Coronapandemie bedingten lang anhaltenden Beeinträchtigung des Reiseverkehrs statt. Ziel war es, einen vertieften Einblick in die aktuelle Entwicklung des Luftverkehrsmarktes zu gewinnen und Veränderungen in der Passagierstruktur und im Reiseverhalten zu erfassen.

Die Studie zeigt eine Zunahme junger Flugreisender unter 30 Jahren. Der Anteil dieser Altersgruppe stieg von 21 Prozent bei der ersten vergleichbaren Fluggastbefragung im Jahr 2008 auf nunmehr 29 Prozent. Zudem zeigt sich eine Verschiebung der Geschlechterverteilung: Der Anteil der weiblichen Passagiere stieg von 43 Prozent vor 15 Jahren auf aktuell 48 Prozent.

Starkes Wachstum im Privatreiseverkehr

Die Fluggastbefragung zeigt deutlich, dass Privatreisende mittlerweile die dominierende Reisegruppe darstellen. Vier von fünf Passagieren nutzen das Flugzeug für private und touristische Zwecke. Im Vergleich zu 2008 ist die Zahl der Passagiere, die aus privaten oder touristischen Gründen fliegen, um 19 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sank der Anteil der Geschäftsreisenden von 21 Prozent im Jahr 2008 auf nur noch 20 Prozent.

Bemerkenswert ist der Trend zu längeren Aufenthaltsdauern bei Flugreisen. Geschäftsreisen dauern mittlerweile durchschnittlich 7,3 Tage (2017: 5,4 Tage). Auch Urlaubsreisen dauern mit durchschnittlich 12 Tagen länger als die 11,2 Tage im Jahr 2017. Zudem steigt die Aufenthaltsdauer bei Privatreisen, wie zum Beispiel Familienbesuchen, von 12,1 Tagen im Jahr 2017 auf aktuell 12,9 Tage.

Weniger Passagiere, die nach Deutschland fliegen

Vor der Corona-Krise verzeichnete Deutschland einen stetig steigenden Anteil an Incoming-Passagieren, also Reisenden, die das Land besuchen und dabei das Flugzeug nutzen. Die Pandemie hat diese positive Entwicklung jedoch gestoppt, denn der Anteil der Incoming-Passagiere sank im Vergleich zu 2017 um 11 Prozent auf nur noch 23 Prozent des Gesamtaufkommens. In den Jahren 2004 bis 2017 war dieser Anteil hingegen kontinuierlich auf 34 Prozent gestiegen.

Die ADV-Fluggastbefragung wurde im Jahr 2022 durchgeführt und umfasste knapp 100.000 abfliegende Passagiere, die an den 21 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland befragt wurden. Die repräsentative Befragung wurde von den Marktforschungsabteilungen der Flughäfen in Zusammenarbeit mit dem IFAK Institut (Taunusstein) durchgeführt.

