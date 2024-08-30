Jurassic World geht ab 2025 mit „Rebirth“ weiter

Wir wissen seit einer Weile, dass die sehr lukrative Jurassic-Reihe weitergeht und ein Neustart geplant ist. Jetzt haben wir ein Datum, denn er neue Film kommt am 2. Juli 2025 in die Kinos. Einen Trailer für Jurassic World Rebirth gibt es noch nicht.

Die ersten beiden Bilder und das Logo wurden bereits veröffentlicht und weitere Details dürfte es bis Ende des Jahres geben. Nach Jurassic Park und Jurassic World stand mal Jurassic City als neue Reihe im Raum, aber das wurde es nicht.

Jurassic World Rebirth spielt fünf Jahre nach Jurassic World Dominion und es gibt auch eine erste Beschreibung der Story, die wie immer komplett drüber klingt. Da dürfte aber sicher unterhaltsames Popcorn-Kino kommen, dafür sind die Filme gut.