Jurassic World geht ab 2025 mit „Rebirth“ weiter
Wir wissen seit einer Weile, dass die sehr lukrative Jurassic-Reihe weitergeht und ein Neustart geplant ist. Jetzt haben wir ein Datum, denn er neue Film kommt am 2. Juli 2025 in die Kinos. Einen Trailer für Jurassic World Rebirth gibt es noch nicht.
Die ersten beiden Bilder und das Logo wurden bereits veröffentlicht und weitere Details dürfte es bis Ende des Jahres geben. Nach Jurassic Park und Jurassic World stand mal Jurassic City als neue Reihe im Raum, aber das wurde es nicht.
Jurassic World Rebirth spielt fünf Jahre nach Jurassic World Dominion und es gibt auch eine erste Beschreibung der Story, die wie immer komplett drüber klingt. Da dürfte aber sicher unterhaltsames Popcorn-Kino kommen, dafür sind die Filme gut.
Die verbliebenen leben in isolierten äquatorialen Umgebungen mit einem Klima, das demjenigen ähnelt, in dem sie einst gediehen. Die drei kolossalsten Lebewesen in dieser tropischen Biosphäre sind der Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit auf wundersame Weise das Leben retten wird.
Die Beschreibung liest sich auch sehr eigenartig.
Vllt gibt’s ja eine Verknüpfung zur animierten Serie auf Netflix, die finde ich gar nicht mal schlecht.
Seit „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ sind fünf Jahre vergangen. Die befreiten Dinosaurier sind nicht sehr gut an das aktuelle Ökosystem des Planeten angepasst und haben sich hier und da in angemessene Regionen zurückgezogen. Ausgerechnet drei der größten Dino-Geschöpfe sollen in ihrem Erbgut die Formel für ein Mittel zur wundersamen Heilung in sich tragen.
Aus diesem Grund wird die Einsatz-Expertin Zora Bennett (Scarlett Johansson) mit einem Top-Secret-Team losgeschickt, doch es kommt anders als gedacht. Sie treffen auf eine Familie, die von Meeres-Dinos angegriffen wurde, und landen mit ihnen auf einer Insel, auf der sie eine erschreckende Entdeckung machen.
Bailey spielte den Paläontologen Dr. Loomis, Manuel Garcia-Rulfo ist der Vater der gestrandeten Familie, Rupert Friend ist als Pharmazie-Repräsentant Martin Krebs an Bord und Ali spielt den Team-Anführer Duncan Kincaid.
Da wurde die Chance verschenkt, mit „Jurassic Planet“ völlig zu übertreiben.
:D